رونمایی ایران از یک محصول کمیاب پتروشیمی/ خودکفایی از واردات یک پلیمر استراتژیک

به گزارش خبرنگار مهر، متنوع سازی سبد تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری یکی از سیاست‌های کلیدی دولت در برنامه پنجم و ششم توسعه است بر این اساس دولت قصد دارد به منظور خنثی سازی تحریم‌های نفتی، با متنوع سازی سبد تولید و صادرات پتروشیمی ایران، به نوعی بازارهای هدف پتروشیمی ایران در چهار گوشه جهان را متنوع تر کند.



به اعتقاد کارشناسان با افزایش تعداد مشتریان بین‌المللی ریسک تحریم صادرات محصولات پتروشیمی به حداقل کاهش می یابد. از این رو اخیرا صنعت پتروشیمی ایران از یک محصول جدید پتروشیمیایی که کاربرد فراوانی در صنایع پلاستیک و به ویژه صنایع خودروسازی کشور دارد، رونمایی کرده است.



مطابق با برنامه زمان بندی تعریف شده در شرکت ملی صنایع پتروشیمی طرح توسعه فاز دوم شرکت پتروشیمی کارون باید در سالجاری به پایان برسد که با بهره برداری از این طرح پتروشیمیایی برای نخستین بار کشور از واردات محصول کمیاب و استراتژیک واردات " MDI " به طور کامل خودکفا شده و حتی وابستگی خارجی صنایع خودروسازی کشور به این پلیمر پرطرفدار کاهش می یابد.



ظرفیت تولید MDI در مجتمع پتروشیمی کارون که در تولید " فوم‌های سخت"، عایق‌های حرارتی صنایع خودروسازی، رنگ و رزین و صنعت چسب دارای کاربردهای متنوع و متعددی است.



بر این اساس سالانه بیش از 40 هزار تن است که نیاز 20 تا 25 هزار تنی کشور به این محصول پلیمری را به طور کامل پاسخ می دهد و حتی ایران در ردیف یکی از کشورهای صادرکننده این محصول کمیاب پتروشیمیایی قرار می‌دهد.



از محصول پتروشیمیایی MDI در صنایع خودروسازی به طور گسترده استفاده می شود و با توجه به حجم تولید خودرو، تامین این نیاز در برنامه های صنعت پتروشیمی قرار دارد.



در حال حاضر پیشرفت ساخت و راه اندازی طرح توسعه فاز دوم شرکت پتروشیمی کارون بیش از 95 درصد است ضمن آنکه برای تولید این محصول استراتژیک پتروشیمیایی از 40 درصد از تجهیزات و کالاهای ساخت ایران استفاده شده است و حجم سرمایه گذاری برای فاز دوم شرکت پتروشیمی کارون بیش از 234 میلیون یورو و 231 میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام شده است.



محصول MDI تولیدی در ایران در مقایسه با کشورهای شرق آسیا از کیفیت بالاتری برخوردار است، از سوی دیگر این مجتمع پتروشیمیایی به منابع اصلی تامین خوراک شامل تولوئن، بنزن و اسید نیتریک نزدیک است و از این رو هیچ مشکلی برای تامین خوراک این واحد پتروشیمی در داخل کشور وجود ندارد.



از سوی دیگر واحد اسیدنیتریک فاز دوم شرکت پتروشیمی کارون به زودی با ظرفیتی بالاتر از ظرفیت اسمی در مدار بهره برداری قرار می‌گیرد تا به عنوان خوراک این مجتمع در فاز یک و دو مورد استفاده قرار بگیرد و پیش بینی می شود با بهره برداری از این واحد، وابستگی این شرکت پتروشیمی به اسید نیتریک به طور کامل برطرف شود از این رو در این واحد پتروشیمی، امکان تولید سالانه 88 هزار تن اسید نیتریک با خلوص 64 درصد فراهم شود.