به گزارش خبرنگار مهر، سینا عشوری هافبک دفاعی تیم فوتبال ذوب‌آهن همچنان درگیر مصدومیت است و به دلیل مصدومیت نمی‌تواند در بازی برگشت پلی‌آف لیگ برتر مقابل پاس همدان به میدان برود.

این بازیکن از ناحیه پا دچار مصدومیت شده و همچنان درگیر درمان مصدومیت خود در تهران است.

عشوری در بازی قبل پلی‌آف لیگ برتر نیز به دلیل مصدومیت نتوانست به میدان برود و تلاش پزشکان ذوب‌آهن نیز نتوانست کاری کند تا او در بازی برگشت پلی‌آف به میدان برود.

بنابراین محمود یاوری احتمالا در بازی برگشت پلی‌آف از فرشاد بهادرانی به جای عشوری در پست هافبک دفاعی استفاده خواهد کرد.

دیدار برگشت تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و پاس همدان از ساعت 17 روز چهارشنبه در ورزشگاه قدس همدان برگزار می‌شود.