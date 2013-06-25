امیر قطر بعد از 18 سال از قدرت کناره گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی بعد از 18 سال از قدرت کناره گیری کرد. وی قدرت را به فرزندش شیخ تمیم واگذار کرد.

امیر قطر هم اکنون در حال سخنرانی است.