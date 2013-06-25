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۴ تیر ۱۳۹۲، ۹:۳۷

امیر قطر بعد از 18 سال از قدرت کناره گیری کرد

امیر قطر بعد از 18 سال از قدرت کناره گیری کرد

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از کناره گیری امیر قطر از قدرت پس از گذشت 18 سال و واگذاری آن به ولیعهد این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی بعد از 18 سال از قدرت کناره گیری کرد. وی قدرت را به فرزندش شیخ تمیم واگذار کرد.

امیر قطر هم اکنون در حال سخنرانی است.

 

کد مطلب 2083251

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