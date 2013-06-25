امیر قطر بعد از 18 سال از قدرت کناره گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی بعد از 18 سال از قدرت کناره گیری کرد. وی قدرت را به فرزندش شیخ تمیم واگذار کرد.
امیر قطر هم اکنون در حال سخنرانی است.
شبکه های تلویزیونی عرب زبان از کناره گیری امیر قطر از قدرت پس از گذشت 18 سال و واگذاری آن به ولیعهد این کشور خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی بعد از 18 سال از قدرت کناره گیری کرد. وی قدرت را به فرزندش شیخ تمیم واگذار کرد.
امیر قطر هم اکنون در حال سخنرانی است.
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