نویدکیا: نباید فشار بیش از حدی روی طاهری گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه جمعه ۶ شهریور در نشست خبری پس از دیدار با گل‌گهرسیرجان اظهار داشت:

نیمه اول نسبتا خوبی داشتیم، توانستیم بازی را کنترل کنیم می‌دانستیم گلگهر روی توپ های بلند تبحر خاصی دارد.

وی افزود: یکی دو موقعیت نصفه و نیمه داشتند که ما در مجوعه گردش توپ خوبی داشتیم، موقعیت ایجاد کردیم؛ این واقعیت را قبول دارم که مقداری با استرس بازی کردیم.

نویدکیا تصریح کرد: نیمه دوم یک بازی معمولی بود، هر دو تیم کمی محتاط تر بودیم، سعی کردیم حفظ توپ خوبی داشته باشیم، در ۱۰ دقیقه آخر گل‌گهر بهتر بود، روی اشتباهات خودمان موقعیت های به این تیم دادیم.

سرمربی سپاهان گفت: به این ۳ امتیاز نیاز داشتیم چون بازی‌های گذشته را از دست داده بودیم؛ امیدوارم هفته‌های بعد بهتر و با کیفیت‌تر بازی کنیم؛ تا حدی وظیفه سرمربی است که تا جایی که می‌تواند به تیم الغا کند شرایط را حفظ کنند، ۲ هفته سختی را گذراندیم، صادقانه سعی کردم تیم را در آرامش نگه دارم.

وی ادامه داد: نقاط منفی در تیم اتفاق افتاد که سعی کردیم درون خانواده حل کنیم، بازی‌های سخت و پرچالشی داریم اما اگر ۲، ۳ هفته آینده امتیازات را جمع کنیم و از نظر روانی شرایط ایده‌آل شود، از نظر کیفی نیز بهتر خواهیم شد.

نویدکیا با بیان این که کسری طاهری گرفتگی از ناحیه کشاله داشت خاطرنشان کرد: تصمیم گرفتم ریسک نکنم، خودش دوست داشت بازی کند ولی امیدوارم از یکی دو روز دیگر به تیم اضافه شود؛ نمی‌توانم بگویم کسری می‌تواند خلا مهاجم گلزن تیم ما را رفع کند یا خیر.

سرمربی سپاهان افزود: نباید فشار بیش از حدی روی طاهری گذاشت، در فوتبال ایران است که از بازیکن ۲۰ ساله انتظار ندارند اما در فوتبال جهان چنین بازیکنانی با مبالغ بزرگ جا به جا می‌شوند؛ سال قبل بازیکنی مانند عسگری که ۱۹ ساله بود، گل‌های مهمی برای مل به ثمر رساند.

وی با اشاره به عملکرد حسین حسینی گفت: در بازی اول و همین بازی موقعیت‌های خیلی خوبی را سیو کرد و ممکن بود امروز در صورت گل خوردن فشار روی تیم چند برابر شود.

نویدکیا در پایان گفت: حسینی در برابر تراکتور توپ از دستش در رفت اما در بقیه موارد کار خود را انجام داده است؛ هر کسی اشتباه می‌کند و مهم است که بتوانند برگردند و به فشارهای بیرونی توجه نکنند.