به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری رویداد هنری «روایت رحمت»، حسام الدین سراج خواننده شناخته شده موسیقی ایران به همراه تعدادی دیگر از گروه های نمایشی و موسیقایی در سومین شب از رویداد هنری «روایت رحمت» که شامگاه روز جمعه ششم شهریور در محوطه تئاتر شهر برگزار شد به اجرای برنامه های مختلف موسیقایی و نمایشی پرداختند.

برنامه شب سوم با پخش کلیپی با عنوان «رسول‌الله» آغاز شد و پس از آن گروه «دفافان» به هدایت مرتضی میر روی صحنه آمد. اجرای دف‌نوازی این گروه که همچون ۲ شب گذشته یکی از بخش‌های آغازین برنامه بود، فضای رویداد را برای ادامه اجراهای شب آماده کرد.

پس از آن، ناهید گودرزی از الیگودرز با اجرای مجلس نقل «از عالم بالا» به نقالی پرداخت و بخش روایی برنامه را دنبال کرد.

سیدعباس سجادی مجری این محفل هنری، پس از پخش کلیپ کوتاه دیگری درباره پیامبر (ص) روی صحنه آمد و اجرای گروه موسیقی «مقام چیلار» به سرپرستی امین سعادتی از بندر ترکمن را معرفی کرد.

این گروه در ادامه با اجرای موسیقی ترکمنی با هنرمندی امین سعادتی، غفور امانیان، دولت سعادتی، لقمان امانیان، رسول سعادتی، بخشی از موسیقی بومی و آئینی منطقه بندرترکمن را به سومین شب «روایت رحمت» آورد.

در ادامه، نمایش «رستاخیز» روی صحنه رفت، نمایشی با موضوع زنده‌به‌گور کردن دختران در دوران جاهلیت که در دو شب گذشته نیز اجرا شده بود و بازخورد خوبی از سوی مخاطبان دریافت کرده بود.

پس از پایان نمایش، کلیپی از شب دوم این محفل هنری برای تماشاگران پخش شد. این کلیپ گزیده‌ای از برنامه‌های اجراشده در شب دوم را در کنار نظرات حاضران و تصاویری از استقبال مخاطبان از این رویداد به نمایش گذاشت و مروری بر بخش‌هایی از شب گذشته «روایت رحمت» بود.

گروه قوالی «سلام» از افغانستان به سرپرستی حمید سائل هم برای اجرای موسیقی نواحی و سه قطعه افغانستانی در سومین شب با اجرای آثاری چون «محمد مصطفی»، «شب معراج» و «الله هو» روی صحنه آمد.

پس از این بخش، نمایش آئینی «دس براری» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد پاکدل از خرم‌آباد لرستان روی صحنه رفت. این نمایش با تکیه بر ظرفیت‌های آئینی و نمایشی فرهنگ لرستان اجرا شد و با استقبال و همراهی زیاد حاضران مواجه شد.

در این نمایش، مهدی بسطامی، محمدحسن رضایی‌منش، رضا حیدری، مهرداد حسینی‌پیام، امیرمحمد بسطامی، خدیجه رحمانی‌طلایی، سعیده ساکی، سعیده صداقت، زینب حیدری و مریم خورشیدوند به ایفای نقش پرداختند.

پس از پایان اجرای «دس براری»، نوبت به اجرای بخش ویژه موسیقی رسید، سیدعباس سجادی بار دیگر روی صحنه آمد و گروه «بیدل» به سرپرستی حسام‌الدین سراج را معرفی کرد.

سجادی در ادامه و پیش از آغاز اجرا، از فعالان حوزه بهداشت و سلامت، پزشکان و پرستاران، مرزبانان سربازان وطن که برای آرامش و امنیت کشور تلاش می کنند قدردانی کرد.

«ماه من»، «بی‌دلان»، «اشک مهتاب»، «پریشانی» و تصنیف «ساقی» از جمله قطعاتی بود که حسام‌الدین سراج به همراه گروه بیدل به اجرای آنها پرداختند.

مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیکنام حسینی‌پور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی به همراه جمعی از هنرمندان در این مراسم حضور داشتند.

«روایت رحمت» به مناسبت گرامیداشت هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت محمد (ص) و همزمان با هفته وحدت از چهارم تا هفتم شهریور ماه در حال برگزاری است. این رویداد از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در محوطه مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقه‌مندان و هنردوستان است.