پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تجارت و تردد کشتی‌های تجاری در شمال کشور، اظهار کرد: واقعیت این است که تردد کشتی‌های ما در دریا به دلیل تحریم‌ها و مباحث مرتبط با آن، به شدت کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: با این حال، بنادر شمالی کشور با توجه به اینکه مسیرهای مختلفی برای تجارت وجود دارد، شرایط متفاوتی دارند. به عنوان مثال، در ارتباط با اوراسیا، وضعیت ما در این منطقه بهتر از بسیاری از مناطق دیگر است و از بنادر شمالی کشور به نقاط مختلف، مسیرهای ارتباطی متعددی داریم.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران بیان کرد: در مجموع، حجم ورود کالا به بنادر شمالی کشور افزایش پیدا کرده است و نسبت به سال‌های گذشته رشد چندین برابری داشته‌ایم. همچنین در مناطق آزاد شمال کشور، از جمله منطقه آزاد انزلی، حجم ورود کالا به شدت افزایش یافته است.

‌وی ادامه داد: پس از جنگ، میزان ورود برخی کالاها به بنادر شمالی افزایش پیدا کرده و حتی اکنون مجبور هستیم برخی کالاها را از نقاط مختلف، از جمله چین، به انزلی منتقل کنیم. با توجه به حجم بالای ترافیک در اینچه‌برون، در برخی موارد مجبور هستیم از مسیرهای دیگر برای جابه‌جایی کالا استفاده کنیم.

سنندجی درباره تأثیر کاهش سطح آب دریای خزر و تاثیرات آن بر پهلوگیری کشتی‌ها نیز گفت: ممکن است در برخی نقاط مشکلاتی در این زمینه وجود داشته باشد، اما با لایروبی و اقداماتی که در حال انجام است، این مشکل در حال مدیریت است.

وی یادآور شد: موضوع کاهش سطح آب و لایروبی، مسائل فیزیکی است که باید در دریا انجام شود و کشور ما امکانات لازم برای انجام این اقدامات را دارد و می‌تواند آنها را اجرا کند؛ بنابراین، در حال حاضر مشکل اصلی ما این موارد نیست؛ مشکل اصلی، تحریم‌ها و مباحث مرتبط با آن است که بر تردد کشتی‌های تجاری تأثیر گذاشته است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران درباره لایروبی بنادر شمالی کشور گفت: در بخش‌هایی گفته می‌شد که روسیه باید عملیات لایروبی را انجام دهد، اما در قسمت‌هایی که مربوط به خودمان است و باید شرایط برای پهلوگیری کشتی‌ها فراهم شود، سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: در برخی بنادر که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند نیز این اقدامات در حال انجام است. برای مثال، در بندر آستارا، بخش خصوصی خودش عملیات لایروبی را انجام می‌دهد تا عمق آب به سطحی برسد که کشتی بتواند در بندر پهلو بگیرد.

سنندجی با بیان اینکه مسئله اصلی در شرایط فعلی، دشوار شدن تردد دریایی است، تصریح کرد: واقعیت این است که تردد در دریا به شدت سخت شده و به نظر من این موضوع، مسئله مهم‌تری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران در پایان درباره نرخ بیمه و تأثیر شرایط جنگی بر هزینه‌های حمل‌ونقل نیز اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی، طبیعی است که نرخ بیمه بسیار بالا باشد؛ هزینه‌های جابه‌جایی کالا نیز افزایش پیدا کرده و مجموع این عوامل بر قیمت تمام‌شده حمل‌ونقل تأثیر گذاشته است.