به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این سازمان هم اکنون در مراحل نهایی تدارک یک شکایت احتمالی علیه پلتفرم مذکور است.
این تحقیق در حالی آغاز میشود که اندرو فرگوسن، رئیس FTC، از قصد این نهاد برای نظارت دقیقتر بر نحوه اجرای سیاستهای مربوط به آزادی بیان در پلتفرمهای آنلاین خبر داده است.
بر اساس این گزارش، این نهاد نظارتی از سال گذشته در حال بررسی یوتیوب بوده است تا مشخص کند آیا این پلتفرم اشتراکگذاری ویدیو متعلق به شرکت «آلفابت» (Alphabet)، هنگام حذف یا کاهش رتبه (محدود کردن دسترسی به) محتوا، قوانین و سیاستهای کاربری خود را نقض کرده است یا خیر.
براساس گزارش بلومبرگ این تحقیقات همچنین بررسی میکند که آیا سیاستهای محتوایی یوتیوب باعث گمراهی کاربران شده، بهطوری که آنها با این تصور که مجاز به انتشار محتوای خاصی هستند در این سرویس ثبتنام کردهاند، اما در نهایت با حذف آن محتوا یا تعلیق حساب کاربری خود مواجه شدهاند.
طبق این گزارش، هنوز مشخص نیست تحقیقات کمیسیون تجارت فدرال دقیقا چه حسابهایی را در بر میگیرد و یوتیوب نیز به ارتکاب تخلف متهم نشده است. علاوه بر این موارد تحقیقات ممکن است بدون هیچگونه اقدام اجرایی یا تنبیهی پایان یابد.
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