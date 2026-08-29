لزوم حمایت از صادرات پسته؛ تولید کاهش یافت

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: استان کرمان با دارا بودن ۲۷۲ هزار هکتار از باغ‌های پسته کشور، بیش از ۷۰ درصد از تولید پسته ایران را در اختیار دارد.

شهرستان رفسنجان با بیش از ۸۰ هزار هکتار باغ پسته، سهمی معادل ۳۴ درصد از کل تولید پسته کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان پایتخت تولید این محصول شناخته می‌شود.

افزایش قیمت پسته در بازار کرمان

افزایش قیمت پسته در بازار کرمان نشان دهنده رشد قیمت نسبت به سال گذشته است.

خبرنگار مهر با حضور در خیابان جهاد کرمان قیمت ها را بررسی کرد؛ بنگاه های خرید و فروش پسته در حال حاضر شروع به خرید پسته کال کرده اند و بوی پسته تازه در خیابان پیچیده است و برخی از مغازه ها نیز پسته سال گذشته را به فروش گذاشته اند، این در حالیست که طی روزهای آینده کار برداشت پسته سال جاری نیز آغاز می شود.

نگاهی به نرخ‌ها نشان می دهند که پسته اکبری و کله‌قوچی در صدر جدول قیمت‌ها قرار دارد.

بررسی میدانی قیمت‌ها نشان می‌دهد که ارقام درشت‌ همچنان بالاترین ارزش ریالی را در سبد خرید مصرف‌کنندگان و صادرکنندگان خرد دارند.

بر این اساس، قیمت پسته «اکبری» و «کله‌قوچی» (در نوع شور) هر کدام ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

در رده بعدی، پسته اکبری (خام و زعفرانی) و همچنین کله‌قوچی خام با نرخ ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار دارند.

انواع پسته «احمدآقایی» و «ممتاز» نیز در بازه قیمتی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شوند که در این میان، پسته «فندقی» (چه در نوع خام و چه شور) با قیمت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، مقرون‌به‌صرفه‌ترین گزینه محسوب می‌شود.

در بخش فرآورده‌های مغز پسته نیز، «مغز درجه ۲» با قیمت ۳ میلیون تومان بالاترین نرخ را به خود اختصاص داده است.

همچنین مغز پسته «دندانه» و «گندمی» به ترتیب با قیمت‌های ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در فهرست محصولات قرار دارد.

این قیمت ها موجب شده است میزان خرید و فروش خرده فروشی افت محسوس داشته باشد، اما در زمینه صادرات محصول به خارج از کشور همچنان بازار داغ است، اما صادر کنندگان دغدغه مند هستند.

صادرات به سایر استان ها یکی از نقاط امید بنگاه داران پسته است که امید دارند بتوانند پسته را در ماه های آینده در استان های دیگر بفروشند.

درخواست برگزاری «شورای عالی پسته» برای بررسی موانع صادارتی

در واکنش به دغدغه‌های صادرکنندگان پیرامون قوانین بازگشت ارز حاصل از صادرات و تشریفات پیچیده مرزی، مقام عالی اجرایی استان کرمان از برنامه‌ریزی جهت تشکیل جلسه‌ای فوری با حضور وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.

هدف از این گردهمایی، رفع موانع کلان صادراتی پیش از شروع چرخه برداشت پسته عنوان شده است.

محمدعلی طالبی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در مسیر تجارت خارجی این محصول راهبردی، توضیح داد که بخش قابل‌توجهی از موانع استانی از طریق ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای نظارتی، از جمله گمرک و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، مرتفع شده است.

با این وجود، وی تأکید کرد که حل ریشه‌ای برخی چالش‌ها نیازمند تصمیم‌ گیری و عزم جدی در سطوح عالی کشور است.

بر همین اساس، درخواست رسمی برای برگزاری نشست «شورای عالی پسته» با محوریت وزیر جهاد کشاورزی، پیش از ورود به بازه زمانی حساس برداشت محصول، ارائه شده است.

استاندار کرمان بیان کرد: انتظار می‌رود در این نشست تخصصی، تمامی ابعاد و گره‌های باقی‌مانده در زنجیره صادرات مورد واکاوی دقیق قرار گیرد تا با ارائه راهکارهای عملیاتی و خروجی‌محور، بستر مناسبی برای رونق و تسهیل تجارت این محصول حیاتی فراهم آید.

این در حالی است که تغییرات اقلیمی موجب کاهش تولید پسته در استان کرمان نیز شده است، به طوری که فرماندار رفسنجان در گفتگو با مهر از کاهش ۸۰ درصدی تولید خبر می دهد.

نبض صادرات پسته حفظ شده است

فرماندار رفسنجان، با اشاره به وسعت بیش از ۸۰ هزار هکتار از اراضی زیر کشت پسته در این شهرستان، اعلام کرد که ترکیبی از عوامل جوی نامساعد، شامل کم‌ بارشی در فروردین‌ماه، ثبت دمای فراتر از ۲۸ درجه سانتی‌گراد و رطوبت بالا، ضربه‌ای سنگین به درختان وارد آورده است و باعث کاهش تولید شده است.

حسین رضایی، می گوید: حجم برداشت امسال به حدود ۲۰ درصد میزان سال گذشته تقلیل یافته که نشان‌دهنده افتی ۸۰ درصدی است.

همچنین علی‌رغم این کاهش محسوس در تولید، عملکرد بخش بازرگانی و صادراتی این شهرستان مطلوب بوده است که فرماندار رفسنجان دلیل این امر را تزریق پسته سال گذشته با بازار برای صادرات طی ماه های اخیر دانسته است.

در کنار مباحث تولید و صادرات، فرماندار رفسنجان به تشریح اقدامات و چالش‌های زیرساختی پرداخت.

وی از تلاش برای توسعه زیر ساخت ها در زمینه صنعت پسته خبر داد.

وی با تحلیل وضعیت کنونی، گفت که افزایش هزینه‌های تولید، بحران کم‌آبی، نوسانات بازار و موانع صادراتی، پسته را را تحت شعاع قرار داده است.

در آستانه فصل برداشت پسته و تلاش شبانه روزی کشاورزان برای برداشت محصول می توان امید داشت که با برنامه ریزی مناسب همچنان بتوان بازار جهانی پسته را مدیریت کرد.

جایگاه بی‌بدیل کرمان با در اختیار داشتن بیش از ۷۰ درصد از باغ‌های پسته کشور، همچنان به‌عنوان یک مزیت رقابتی پایدار و تضمین‌کننده امنیت صادراتی کشور عمل می‌کند.

افزایش قیمت‌ها در بازار، اگرچه موجب تعدیل موقت تقاضای خرده‌فروشی داخلی شده، اما زمینه را برای ارزآوری در شرایط کنونی کشور فراهم کرده است.

هر چند میزان تولید کاهش یافته است، اما با مدیریت هوشمندانه ذخایر سال گذشته، روند صادراتی مطلوبی را می توان حفظ کند.

این امر گواهی بر پویایی، تجربه و توانمندی ذاتی تولید کنندگان پسته در مدیریت نوسانات بازارهای جهانی است.

توجه به توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و فرآوری، همراه با درک مناسب از محدودیت‌های اقلیمی، مسیر را برای گذار از کشاورزی سنتی به مدیریت مدرن زنجیره ارزش هموار می‌سازد.

با تداوم این هماهنگی‌های حاکمیتی و حمایت از بخش خصوصی، پسته کرمان نه‌ تنها قادر به عبور موفق از نوسانات فصلی است، بلکه می‌تواند با تقویت برند خود، جایگاه راهبردی‌اش را در بازارهای جهانی بیش از پیش تثبیت نماید.