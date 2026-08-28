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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

استقلال بدون محروم به دربی ۱۰۷ رسید

استقلال بدون محروم به دربی ۱۰۷ رسید

تیم فوتبال استقلال برای دربی ۱۰۷ مقابل پرسپولیس بازیکن محرومی نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای برگزاری دربی ۱۰۷ پایتخت آماده می‌کند که آبی‌پوشان در این دیدار بازیکن محرومی نخواهند داشت.

تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باید چهارشنبه ۱۱ شهریور و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مقابل یکدیگر قرار بگیرند و آبی‌پوشان در این مسابقه می‌توانند از تمام بازیکنانی که مشمول محرومیت انضباطی نیستند، استفاده کنند.

در حال حاضر مهران احمدی، رستم آشورماتوف و صالح حردانی سه بازیکن مصدوم استقلال هستند که به احتمال زیاد هر سه بازیکن به این بازی خواهند رسید.

کد مطلب 6930679

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    نظرات

    • علی PL ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      3 0
      پاسخ
      راه شکست استقلال رومطهری نشون داد.
    • عرفان صباحی IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ای کاش که بازی دربی ساعت ۶ شروع بشه و ساعت ۸ و خورده ای تموم بشه که خوشحالی بکنیم چون تجمعات ساعت ۹ شروع میشه دیگه بعد نمیشه خوشحالی بکنی

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