استقلال بدون محروم به دربی ۱۰۷ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای برگزاری دربی ۱۰۷ پایتخت آماده میکند که آبیپوشان در این دیدار بازیکن محرومی نخواهند داشت.
تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس باید چهارشنبه ۱۱ شهریور و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مقابل یکدیگر قرار بگیرند و آبیپوشان در این مسابقه میتوانند از تمام بازیکنانی که مشمول محرومیت انضباطی نیستند، استفاده کنند.
در حال حاضر مهران احمدی، رستم آشورماتوف و صالح حردانی سه بازیکن مصدوم استقلال هستند که به احتمال زیاد هر سه بازیکن به این بازی خواهند رسید.
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