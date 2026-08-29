۶ هزار فرصت شغلی برای مددجویان خراسان جنوبی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر نخعی صبح شنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: برای اجرای طرحهای اشتغال و ایجاد درآمد پایدار برای خانوادههای تحت حمایت، ۸۶۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه اشتغالزایی در کنار توانمندسازی مددجویان دنبال شده است، افزود: طی این مدت، ۶ هزار و ۹۰۳ نفر آموزشهای کسبوکار را فراگرفتهاند و برای اجرای این دورههای آموزشی هشت میلیارد تومان هزینه شده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با اشاره به سهم بخشهای مختلف از فرصتهای شغلی ایجادشده بیان کرد: حوزه خدمات با ۳۷ درصد بیشترین سهم را در اشتغال ایجادشده داشته و پس از آن دامپروری با ۲۳ درصد و نیروگاههای خورشیدی با ۲۰ درصد قرار دارند.
نخعی ادامه داد: بخشی از طرحهای اشتغال نیز در حوزههای حملونقل، صنایعدستی، صنعت، فرش و گلیم، کشاورزی و پرورش طیور اجرا شده است.
وی با اشاره به استقبال مددجویان از مشاغل خدماتی، دامپروری و نیروگاههای خورشیدی گفت: تناسب این مشاغل با ظرفیتهای استان، وجود بازار مناسب و امکان ایجاد درآمد پایدار، موجب استقبال بیشتر و ماندگاری این طرحها شده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان جنوبی افزود: شهرستان بیرجند با تحقق ۱۹ درصد از برنامه اشتغال استان، بیشترین سهم را در ایجاد فرصتهای شغلی به خود اختصاص داده است.
نخعی جمعیت بیشتر مددجویان، ظرفیت بازار کار و تعداد بالاتر متقاضیان واجد شرایط اجرای طرحهای اشتغال را از دلایل سهم بالاتر بیرجند عنوان کرد.
وی تأکید کرد: پرداخت تسهیلات، ارائه آموزشهای تخصصی و نظارت بر اجرای طرحها از مهمترین اقدامات کمیته امداد برای ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی اقتصادی خانوادههای تحت حمایت است.
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