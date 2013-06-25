یادواره شهدای حماسه "پد خندق" در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر سه‌شنبه در حسینیه ثارالله سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، جمعی از مسئولان استانی نیز حضور داشتند.

سید ناصر حسینی‌پور نویسنده کتاب "پایی که جاماند" و سردار جواد عظیم‌فر از فرماندهان دوران دفاع مقدس در این مراسم به ذکر خاطراتی از پد خندق پرداختند.

در این مراسم همچنین از چندین جلد کتاب خاطرات حماسه پد خندق رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، درچهارم تیرماه سال 1367، حدود40 روز پس از تحویل پد خندق در جزایر مجنون به تیپ مستقل 48 فتح استان به فرماندهی شهید حاج سیف‌الله حیدرپور و در آخرین روزهای دفاع مقدس، بسیجیان و پاسداران این تیپ در جزیره مجنون با شجاعت و ایثار جلوی پیشروی نیروهای بعثی را گرفتند.

به رغم آنکه سایر تیپ‌ها و لشکرها در آن منطقه کاملا از کار افتاده بودند، اما دلاورمردان این استان مردانه و از نیمه شب تا 16:30 عصر روز بعد ایستادند و 117 شهید تقدیم اسلام و انقلاب کردند که 88 تن آنان از فرزندان این استان بودند.

گردان حضرت رسول (ص)به فرماندهی شکرالله واهبی‌زاده و گروهان آن به فرماندهی سید صالح رایگان با مقاومت جانانه تا آخرین فشنگ، اجازه نفوذ نیروهای عراقی از آن منطقه را ندادند و موجب توقف پیشروی بعثی‌ها شدند.

در این بین هنگام شکستن پد، نیروهای بعثی دست به جنایتی غیر انسانی می‌زنند و جسد شهدا را به آتش کشیده و حتی براساس گفته یک شاهد عینی، پرچم عراق را در سینه یکی از شهدا بر زمین می‌کوبند.

شجاعت و مقاومت تحسین برانگیز رزمندگان استان در پد خندق و جاده خندق باعث شد آیت‌الله رفسنجانی جانشین وقت فرماندهی کل قوا، کتباً از این خودگذشتگی و ایثار فرزندان این استان تقدیر کند.