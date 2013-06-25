دیدار رویانیان و علی دایی با رئیس جمهور تاتارستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان و علی دایی که به منظور مذاکرات و امضای تفاهمنامه ورزشی، فرهنگی و تجاری با باشگاه روبین کازان به کازان پایتخت جمهوری تاتارستان سفر کردهاند در پی دعوت رئیس جمهور به کاخ ریاست جمهوری رفته و با رئیس جمهور جمهوری تاتارستان دیدار و گفتگو کردند.
رئیس جمهور تاتارستان ضمن خوشامدگویی به مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و علی دایی سرمربی مطرح تیم فوتبال پرسپولیس بر گسترش همکاریهای دو باشگاه مطرح پرسپولیس و روبین کازان تاکید کرد و همکاریهای این دو باشگاه در زمینههای فرهنگی، ورزشی و تجاری را عاملی بر نزدیکی مردم دو کشور و همچنین توسعه فعالیتهای دو باشگاه دانست.
وی در این دیدار برای باشگاه پرسپولیس و علی دایی آرزوی موفقیت کرد و در پایان با شال و نماد پرسپولیس بین طرفین عکسی به یادگار گرفته شد.
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