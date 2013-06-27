۶ تیر ۱۳۹۲، ۹:۵۹

در یک بازی تدارکاتی؛

تیم ملی کره‌جنوبی به مصاف پرو می‌رود

تیم ملی فوتبال کره‌جنوبی که به همراه ایران، استرالیا و ژاپن به صورت مستقیم به جام جهانی 2014 برزیل صعود کرده است، یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی پرو برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکست تیم ملی فوتبال کره‌جنوبی مقابل ایران، "چوی کانگ هی" سرمربی این تیم از کار خود کنار رفت تا "هونگ میونگ بو" به عنوان سرمربی جدید کره‌ای‌ها انتخاب شود. فدراسیون فوتبال کره جنوبی در تدارک حضور قدرتمند این تیم در مسابقات جام جهانی است.

به همین خاطر آنها انجام بازی‌های تدارکاتی و دوستانه را در دستور کار خود قرار داده‌اند. در همین راستا تیم کره‌جنوبی قرار است روز 14 آگوست (23 مردادماه) در سئول به مصاف تیم ملی فوتبال پرو برود. این اولین دیدار کره جنوبی با حضور سرمربی جدیدش خواهد بود.

