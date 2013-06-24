به گزارش خبرگزاری مهر، هونگ میونگ بو 44 ساله با قراردادی 2 ساله جانشین چوی کانگ هی شد و وظیفه آماده‌سازی تیم ملی کره‌جنوبی را برای هشتمین حضور این تیم در رقابتهای جام جهانی بر عهده خواهد داشت.

"هونگ میونگ بو" به عنوان بازیکن از سال 1990 در چهار جام جهانی پیاپی حضور داشت و در جام جهانی 2002 که کره‌جنوبی به نیمه نهایی رقابتها رسید، به عنوان کاپیتان کره‌جنوبی به یکی از قهرمانان ملی کشورش تبدیل شد.

کره‌جنوبی به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به ازبکستان به صورت مستقیم به جام جهانی راه یافت. آنها در چهار بازی آخر خود در رقابتهای مقدماتی دو بار مغلوب ایران شدند، با لبنان مساوی کردند و با خوش شانسی به جام جهانی صعود کردند.

هونگ میونگ بو کار مربیگری خود را با دستیاری تیم ملی بین سال‌های 2005 تا 2007 آغاز کرد. او در بازی‌های آسیایی گوانگژو تیم زیر 23 ساله‌های کره را به مدال برنز رساند و در المپیک 2012 لندن نیز با همین تیم به مدال برنز رسید. این نخستین مدال کره در تاریخ رقابتهای المپیک بود.