انتقاد گروههای مصری به سخنان مرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیاالیوم، جبهه نجات ملی مصر سخنرانی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را مورد انتقاد قرار داد و بر برگزاری تظاهرات در روز سی ام ژوئن و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری تاکید کرد.

خالد داوود سخنگوی جبهه نجات ملی مصر افزود: مرسی سخنرانی طولانی ایراد کرد اما این سخنرانی نیز مانند موارد قبلی موضوع تازه ای نداشت.

وی بیان کرد: مرسی بدون داشتن دلیل و شواهد اتهاماتی را علیه افراد مطرح کرد و درخواست وی از دادگاه عالی قانون اساسی برای پرداختن به قانون انتخابات پارلمان دخالت آشکار در امور قوه قضاییه محسوب می شود.

داوود افزود: همه رهبران مخالف در روز سی ام ژوئن جاری در تظاهرات ضد مرسی مشارکت خواهند داشت.

از سوی دیگر سخنگوی گروه موسوم به تمرد در واکنش به سخنان مرسی به الاهرام گفت: حرف های وی نیازی به پاسخ دادن ندارد و ما در روز سی ام ژوئن به خیابانها خواهیم آمد.

گروه موسوم به تمرد افزود: مرسی حرف مفیدی نزد و در مدت دو ساعت سخنرانی فقط ب مخالفان حمله کرد و به آنها اتهام دشمنی با دموکراسی زد تا سرپوشی بر ناکامی ها و جنایات رژیمش بگذارد.

از سوی دیگر خالد صفوری مشاور امور سیاسی در مرکز مطالعات مریدیان آمریکا در این باره گفت: سخنرانی مرسی دیر هنگام بود و مخالفان موفق به بسیج کردن مردم علیه وی شده اند.

وی افزود: برخی اشتباهاتی که نهاد ریاست جمهوری مرتکب شد به مخالفان مرسی کمک زیادی کرد و مخالفان دیگر هیچ طرحی را از سوی محمد مرسی نمی پذیرند.

خانواده شهدا و زخمی شدگان انقلاب 25 ژانویه نیز سخنان مرسی را ضعیف دانستند.

تظاهرات کنندگان در مقابل ساختمان وزارت دفاع مصر ضمن مخالفت با سخنان مرسی بر ادامه تحصن و تظاهرات تاکید کردند.

خالد المصری سخنگوی جنبش ششم آوریل سخنان مرسی را با هدف شکست کشاندن تظاهرات سی ام ژوئن دانست.

وائل غنیم فعال سیاسی مصری سخنان مرسی را تکرار سناریوی رژیم حسنی مبارک بر شمرد.