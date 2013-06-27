پتانسیل تشدید اعتراضات در مصر بسیار بالاست/ نارضایتی روزافزون مصریها از مرسی

به گزارش خبرگزاری مهر، "آسترید فرفل" از کارشناسان مسائل مصر در گفتگو با "اس ار اف" سوئیس گفت: بهار عربی برای مصر تحولات مد نظر انقلابیون را به همراه نیاورده است. بیکاری روزافزون و هزینه های زندگی بسیا ر بالا، نارضایتی های بسیاری را ایجاد کرده است.

حالا محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به این شرایط واکنش نشان می دهد و تحولات اساسی را اعلام می کند. وی در یک سخنرانی تلاش می کند تا مردم ناراضی مصر را آرام کند.

وی در مقابل طرفداران و کارکنان دولتی در قاهره اعلام کرد که وزرا و فرمانداران باید همه کارمندانی را که مسئول به وجود آمدن بحرانی هستند که مردم از آن رنج می برند اخراج کنند.

محمد مرسی بخصوص تغییرات قانون اساسی مورد اختلاف در مصر را مد نظر قرار داده و می خواهد برای این منظور یک کمیسیون با عضویت همه احزاب تشکیل دهد. وی همچنین تاکید کرد که همه باید به قواعد دموکراسی پایبند باشند.

به اعتقاد "آسترید فرفل"، ایده مرسی برای تشکیل یک کمیسیون قانون اساسی از اهمیت کمی برخوردار است.

وی در گفتگو با "اس ار اف" به بی اعتمادی متقابل بین طرفداران مرسی و مخالفان اشاره کرده و تصریح کرد که بخصوص تغییر قانون اساسی تنها از طریق پارلمان قابل اجراست که یک چنین روندی در حال حاضر وجود ندارد.

وی پتانسیل تشدید اعتراضات در مصر را بسیار بالا ارزیابی کرده و تاکید کرد که مخالفان در ابتکار عملی، برای شورش علیه مرسی امضا جمع کرده اند که تا به حال 15 میلیون نفر چنین طرحی را امضا کرده اند که بیش از آرایی است که مرسی در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورده است. 15 میلیون مصری خواهان برکناری رئیس جمهوری خود هستند.

"فرفل" همچنین تصریح کرد که در طرف مقابل مخالفان، اسلامگراها و اخوان المسلمین قرار دارند و آنها هیچ شکی ندارند که باید برای هر شرایطی آماده باشند. راه حل طرفداران مرسی این است که تا آخرین قطره خونمان مبارزه می کنیم.

وی در توصیف شرایط فعلی در قاهره با تاکید بر اینکه جبهه های مخالف در مصر برپایی اعتراضاتی را اعلام کرده اند و مردم این کشور نگران و وحشت زده اند گفت: مردم اقلام مورد نیاز زندگی خود را ذخیره می کنند و آپارتمانها و مغازه های خود را با این اقلام پر می کنند. ارتش نیز همه جایگاههای مهم را اشغال کرده است.

تا به حال درگیریهای بین مخالفان و موافقان مرسی بر اساس گزارشهای مطبوعاتی به کشته شدن دو نفر و مجروح شدن دوازده نفر منجر شده است.

