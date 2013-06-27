مردم آفریقای جنوبی برای وداع با ماندلا آماده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با اعلام وخامت حال نلسون ماندلا، "ژاکوب زوما" سفر خود را لغو کرد تا در صورت بروز اتفاقی ناگوار برای رهبر مبارزه با آپارتاید آفریقا، وی در کشور حضور داشته باشد.

زوما قرار بود تا دv نشست کشورهای توسعه یافته افریقای جنوبی موسم به (اس ای دی سی) شرکت کند اما وخامت حالا ماندلا موجب شد تا وی سفر خود را لغو و در آفریقای جنوبی باقی بماند.

ماندلا هم اکنون 94 سال دارد و از مدتی قبل به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شده است. در روزهای گذشته خبرها از وخامت حال او حکایت داشتند اما امروز پنجشنبه رویترز از آماده شدن مردم افریقای جنوبی برای خداحافظی با رهبر افسانه ای خود خبر می دهد.