باقر عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اصلاح هندسی قوسها و تعریض مسیر در این محدوده با هدف افزایش دید رانندگان، بهبود شرایط تردد و ارتقای ایمنی کاربران جادهای در دستور کار و در حال انجام است.
وی افزود: در قالب این عملیات، سه دستگاه پل موجود در مسیر با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان تعریض شده و عملیات تعریض شانه راه نیز در حال اجراست؛ اجرای این اقدامات نقش مؤثری در اصلاح نقاط حادثهخیز و ارتقای ایمنی محور ارتباطی کارزان ـ لومار خواهد داشت.
فرماندار سیروان با تأکید بر ضرورت توجه به نقاط حادثهخیز محورهای ارتباطی شهرستان گفت: ایمنسازی راهها و اصلاح نقاط پرخطر از اولویتهای حوزه زیرساختی شهرستان است و باید با شناسایی نقاط نیازمند اصلاح و اجرای اقدامات فنی، زمینه تردد ایمنتر مردم و کاربران جادهای فراهم شود.
عالمی، در ادامه بازدید از روند اجرای پروژه، خاطرنشان کرد: محور کارزان ـ لومار از مسیرهای مهم ارتباطی شهرستان است و اجرای طرحهای اصلاحی و ایمنسازی در این محور میتواند ضمن کاهش مخاطرات و بهبود کیفیت تردد، زمینه دسترسی ایمنتر مردم مناطق روستایی و کاربران این مسیر را فراهم کند.
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