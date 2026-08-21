جلال کمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بروز اختلال در شبکه، نیروهای عملیاتی با ساعتها تلاش مستمر و عملیات میدانی، انجام حفاری و سونداژ در چند نقطه، موفق به شناسایی و رفع محل حادثه شدند.
وی افزود: عملیات رفع مشکل تا ساعات پایانی امشب ادامه داشت و با اتمام تعمیرات، آب شرب در کوچههای عقابی و امید، خیابان چمران و محدوده اطراف مجدداً برقرار و شبکه وارد مدار بهرهبرداری شد.
کمری خاطرنشان کرد: در ساعات اولیه پس از وصل آب، احتمال افت فشار وجود دارد که با پایداری شبکه بهتدریج برطرف خواهد شد.
وی از صبر و همکاری شهروندان در مدت اجرای عملیات قدردانی کرد.
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