موج گرما از امروز در ایلام آغاز می شود

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، اظهار داشت: از امروز تا اوایل هفته آینده، دمای هوا در مناطق مختلف استان حدود ۲ تا ۴ درجه افزایش پیدا میکند و این در حالی است که طی روزهای اخیر، هوای نسبتاً خنک و کمتر از نرمال را در سطح استان شاهد بودیم که این وضعیت موقتی بوده و به زودی جای خود را به گرمای شدید خواهد داد.
وی افزود: از فردا به تدریج، یک توده هوای گرم در سطح استان استقرار پیدا میکند و این موج گرما در طول هفته آینده تداوم خواهد داشت و پیشبینی میشود که حداکثر دما در نواحی گرمسیری استان، از جمله شهرستانهای جنوبی، به حدود ۵۰ درجه سانتیگراد و فراتر از آن برسد و در نواحی سردسیری نیز دما به حدود ۴۰ درجه و فراتر از آن خواهد رسید و این افزایش دما، میتواند بر فعالیتهای روزمره و مصرف انرژی تأثیرگذار باشد.
کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به وزش باد در مناطق مختلف استان، تصریح کرد: برای امروز، در برخی نقاط به ویژه نواحی مرزی و شهرستان مهران، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیشبینی میشود که این پدیده، احتمال غبار محلی را در نوار مرزی به همراه خواهد داشت و دید افقی را در این مناطق کاهش میدهد و همچنین احتمال آسیب به سازههای سبک و موقتی نیز وجود دارد که شهروندان باید نسبت به استحکام سازههای خود توجه لازم را داشته باشند.
احمدینژاد در پایان با تأکید بر اینکه این موج گرما، طی هفته آینده در استان تداوم خواهد داشت، به شهروندان توصیه کرد: در روزهای گرم پیشرو، از قرار گرفتن طولانیمدت در معرض تابش مستقیم خورشید خودداری و مایعات کافی مصرف کنند.
وی تصریح کرد:همچنین کشاورزان و دامداران نیز برنامهریزی خود را بر اساس این تغییرات دمایی تنظیم کنند و دستگاههای اجرایی نیز نسبت به مدیریت مصرف انرژی در روزهای گرم پیشرو اقدامات لازم را انجام دهند تا با کمترین مشکل، این موج گرما را پشت سر بگذاریم.
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