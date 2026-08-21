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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۱

عملیات شانه‌سازی محور جندالله به سرنی در استان ایلام آغاز شد

عملیات شانه‌سازی محور جندالله به سرنی در استان ایلام آغاز شد

ایلام - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام از آغاز عملیات شانه‌سازی محور جندالله به سرنی در استان ایلام خبر داد.

حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت ایمنی راه‌های روستایی و ضرورت بهبود کیفیت مسیرهای ارتباطی، اظهار داشت: عملیات شانه‌سازی محور سه‌راهی جندلا به روستای سرنی در شهرستان ایلام آغاز شده و این طرح با هدف افزایش ایمنی تردد و بهبود وضعیت معابر روستایی در دست اجرا قرار گرفته است.

وی افزود: این عملیات به طول ۴ کیلومتر و با استفاده از نیروهای متخصص و تجهیزات راهداری شهرستان ایلام اجرا می‌شود و شانه‌سازی محورهای مواصلاتی، نقش مؤثری در کاهش خطرات جاده‌ای و افزایش ایمنی خودروها و عابران دارد و امیدوار هستیم با تکمیل این پروژه، شاهد ارتقای سطح ایمنی و کیفیت این مسیر ارتباطی باشیم و روستائیان نیز از این بهبودها بهره‌مند شوند.

مدیرکل راهداری استان با اشاره به اینکه این عملیات در راستای برنامه‌های توسعه و نگهداری راه‌های روستایی انجام می‌شود، تصریح کرد: تلاش مجموعه راهداری بر این است که با اجرای چنین طرح‌هایی، شاهد کاهش تصادفات و افزایش رضایت مندی روستائیان باشیم و از همه دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود که در این مسیر، همکاری لازم را داشته باشند تا شاهد بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل در سطح استان باشیم و همچنین برنامه‌های دیگری نیز برای سایر محورهای استان در دستور کار قرار دارد که به تدریج اجرایی خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ادامه این عملیات و تکمیل آن، نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و همچنین مردم منطقه است و امیدواریم با تداوم این اقدامات، شاهد بهبود هرچه بیشتر زیرساخت‌های راه‌های روستایی در سطح استان باشیم و این مسیرها به یکی از ایمن‌ترین و باکیفیت‌ترین جاده‌های استان تبدیل شوند و روستائیان بتوانند با آرامش خاطر بیشتری تردد کنند.

کد مطلب 6922726

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