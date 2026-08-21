حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت ایمنی راه‌های روستایی و ضرورت بهبود کیفیت مسیرهای ارتباطی، اظهار داشت: عملیات شانه‌سازی محور سه‌راهی جندلا به روستای سرنی در شهرستان ایلام آغاز شده و این طرح با هدف افزایش ایمنی تردد و بهبود وضعیت معابر روستایی در دست اجرا قرار گرفته است.

وی افزود: این عملیات به طول ۴ کیلومتر و با استفاده از نیروهای متخصص و تجهیزات راهداری شهرستان ایلام اجرا می‌شود و شانه‌سازی محورهای مواصلاتی، نقش مؤثری در کاهش خطرات جاده‌ای و افزایش ایمنی خودروها و عابران دارد و امیدوار هستیم با تکمیل این پروژه، شاهد ارتقای سطح ایمنی و کیفیت این مسیر ارتباطی باشیم و روستائیان نیز از این بهبودها بهره‌مند شوند.

مدیرکل راهداری استان با اشاره به اینکه این عملیات در راستای برنامه‌های توسعه و نگهداری راه‌های روستایی انجام می‌شود، تصریح کرد: تلاش مجموعه راهداری بر این است که با اجرای چنین طرح‌هایی، شاهد کاهش تصادفات و افزایش رضایت مندی روستائیان باشیم و از همه دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود که در این مسیر، همکاری لازم را داشته باشند تا شاهد بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل در سطح استان باشیم و همچنین برنامه‌های دیگری نیز برای سایر محورهای استان در دستور کار قرار دارد که به تدریج اجرایی خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ادامه این عملیات و تکمیل آن، نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و همچنین مردم منطقه است و امیدواریم با تداوم این اقدامات، شاهد بهبود هرچه بیشتر زیرساخت‌های راه‌های روستایی در سطح استان باشیم و این مسیرها به یکی از ایمن‌ترین و باکیفیت‌ترین جاده‌های استان تبدیل شوند و روستائیان بتوانند با آرامش خاطر بیشتری تردد کنند.