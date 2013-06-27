به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال ذوبآهن شب گذشته و با یک دستگاه اتوبوس VIP راهی اصفهان شدند و بامداد امروز به اصفهان رسیدند.
این بازیکنان که روز چهارشنبه در دیدار برگشت پلیآف لیگ برتر، مقابل پاس همدان به تساوی رسیده بودند، با توجه به پیروزی بازی رفت و در مجموع توانستند جواز ماندن خود در لیگ برتر را کسب کنند.
قرار است بازیکنان ذوبآهن چند روزی در اصفهان به استراحت بپردازند و پس از آن با اعلام برنامههای تمرینی، تمرینات خود را برای آغاز فصل آینده لیگ برتر از سر گیرند.
تیم اصفهانی در شرایطی از امروز به استراحت رفت که سایر تیمهای لیگ برتری از 20 اردیبهشت و بعد از پایان رقابتهای لیگ برتر به استراحت میپردازند و چند روزی است تمرینات خود را برای فصل آینده آغاز کردهاند.
