وقفه های لیگ برتر کمتر شود/ فولاد دو بازیکن دیگر جذب می کند

نعیم سعداوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امیدواریم اگر وقفه ای ایجاد می شود همان ابتدای فصل باشد نه این که مانند فصل گذشته در خلال مسابقات وقفه های زیادی ایجاد شود.



سعداوی در خصوص آخرین وضعیت تمرینات تیمش در اردوی سرعین نیز اظهار کرد: تیم ما با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی این منطقه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تمرینات خوبی را سپری کرده و امروز( پنج شنبه) در آخرین روز اردو یک بازی تدارکاتی دیگر را با یکی از تیمهای این منطقه برگزار می کنیم و فردا صبح به اهواز بازمی گردیم.



وی افزود:بعد از بازگشت به اهواز مدت سه روز به بازیکنان خود استراحت می دهیم و روز دوشنبه برای برپایی اردوی دیگری به تهران می رویم و چها بازی تدارکاتی را نیز در این اردو پیش بینی کرده ایم.



مربي تيم فولاد خوزستان ادامه داد: با انجام این برنامه های آماده سازی، وارد فاز آخر آماده سازی می شویم و بیشتر تمرکز خود را تا چند روز پیش از مسابقات روی برنامه های تاکتیکی می گذاریم.



وی تصریح کرد: تیم ما سال گذشته به دلیل شرایط نا مناسب آب و هوایی اهواز برای انجام تمرینات آماده سازی پیش از مسابقات تا اندازه زیادی آسیب دید ولی امسال از آن وضعیت درس گرفتیم و برنامه های خوبی را درنظر گرفتیم.



سعداوی اظهار کرد: تیم ما در این فصل تا این لحظه سه بازیکن داخلی را در پست های مختلف جذب کرده و قصد داریم در دو پست دیگر نیز بازیکنان مورد نیاز خود را جذب کنیم تا بتوانیم در صورت آسیب دیدگی و محرومیت های احتمالی بازیکنان جایگزین خوبی داشته باشیم.





