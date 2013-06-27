مرگ مارک ریچ؛ مرد پشت پرده تحریم های ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "مارک ریچ" سرمایه دار مشهور یهودی که به سلطان نفت جهان شهرت داشت در سن 78 سالگی درگذشت.

مارک ریچ میلیارد مشهور یهودی که در کارهای نفتی فعالیت داشت و از سوی دولت "بیل کلینتون" رئیس جمهوراسبق آمریکا با معافیت مالیاتی مواجه شده بود و نقشی اصلی در افزایش و سخت تر شدن تحریم ها علیه ایران داشت عصر دیروز چهارشنبه در سن 78 سالگی در بیمارستانی در کشور سوئیس از دنیا رفت.

ریچ از پدر و مادری یهودی در بلژیک متولد شده بود و شابعاتی مبنی بر اینکه وی از بازمانده های هلوکاست بوده نیز وجود دارد. بعد از جنگ جهانی وی به همراه خانواده اش به آمریکا رفت و توانست به یکی از تاجران معروف آمریکایی تبدیل شود اما با این وجود همواره از دستگاه دادگستری ایالات متحده فراری بود.

ریچ شرکتی به نام "گلنسور اکستراتا" دارد که این شرکت تجاری در اغلب کشورهای جهان شعبه داشته و فعالیت می کند و به نوشته رویترز اغلب افرادی که در مبادلات نفت و فلز فعالیت می کنند با این شرکت و مالک آن برخورد کرده اند. قرار است جسد این تاجر یهودی برای دفن به سرزمین های اشغالی منتقل شود.

ریچ که بود؟

نام اصلی مارک ریچ "مارسل داوید رایش" بود و پس از آنکه بلژیک در دوران جنگ جهانی دوم به تسخیر آلمان درآمد خانواده رایش به فرانسه گریختند و بعد از یک سال راهی آمریکا شده و در سال 1945 میلادی تبعه این کشور شدند.

مارک پس از دوره دبیرستان مدت کوتاهی در دانشگاه نیویورک در رشته بازاریابی درس خواند و پس از آن در مغازه جواهر فروشی پدرش و دیگر یهودیان آلمانی به شاگردی پرداخت. وی در سال 1954 در شرکت "فیلیپ برادرز" که در آن زمان بزرگترین دلال مواد خام در جهان شناخته می شد استخدام گردید و در سال ۱۹۷۴ با چند تن از دوستانش یک شرکت دلالی مواد خام به نام "Marc Rich + Co AG" در شهر زوگ سوئیس که معروف به بهشت مالیاتی جهان است تاسیس کرد. گفته می شود ریچ بزرگترین فراری مالیاتی آمریکاست و در سال 1985 میلادی، اف بی آی (پلیس فدرال امریکا) قصد ربودن وی را داشت اما او گریخت و دولت سوئیس به وی پناهندگی داد.

بیل کلینتون در سال ۲۰۰۱، دقیقاً در دروز آخر ریاست جمهوری خود ۱۴۰ نفر را مورد عفو قرار داد. یکی از آن افراد مارک ریچ بود. در آن زمان "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی و "ایهود باراک" وزیر جنگ سابق این رژیم، تلاش زیادی را برای متقاعد کردن دولت آمریکا برای بخشش ریچ انجام دادند. وی در پایان سال 2012 میلاید به عنوان بزرگترین دلا نفت خام جهان شناخته می شد.