۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۱

نماینده پارلمان عراق:

حاکمان جدید قطر از سیاست خصمانه علیه دیگر کشورها دست بردارند

یکی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به سیاست های خصمانه قطر در دوره زمامداری حمد بن خلیفه آل ثانی ابراز امیدواری کرد که حاکمان جدید از این سیاست ها دست بردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، کریم علیوی گفت: مقامات جدید قطر باید در راستای تغییر سیاست های دوحه گام بردارند و سیاست هایی مسالمت آمیز تری اتخاذ کنند.

نماینده ائتلاف ملی عراق بیان کرد: قطر در راس کشورهای حامی تروریسم و عامل همه مشکلات منطقه، کشتار و موضوعات مربوط به تکفیری ها قرار دارد و امیدواریم که حکومت جدید سیاستهای خصمانه خود علیه همه کشورها از جمله عراق را تغییر دهد.

علیوی اظهار داشت: طرح های فرقه ای و سناریوهایی که تجزیه کشورها را به دنبال دارد از سوی همه مردود است و اتخاذ این سیاست از سوی قطر و دیگران در اوضاع داخلی این کشورها تاثیر گذار است.

وی افزود: ملتها بیدار شده اند و می توانند رژیم های خود را تغییر دهند و گواه آن حوادث ترکیه و مصر است.

