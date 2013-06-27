حاکمان جدید قطر از سیاست خصمانه علیه دیگر کشورها دست بردارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، کریم علیوی گفت: مقامات جدید قطر باید در راستای تغییر سیاست های دوحه گام بردارند و سیاست هایی مسالمت آمیز تری اتخاذ کنند.

نماینده ائتلاف ملی عراق بیان کرد: قطر در راس کشورهای حامی تروریسم و عامل همه مشکلات منطقه، کشتار و موضوعات مربوط به تکفیری ها قرار دارد و امیدواریم که حکومت جدید سیاستهای خصمانه خود علیه همه کشورها از جمله عراق را تغییر دهد.

علیوی اظهار داشت: طرح های فرقه ای و سناریوهایی که تجزیه کشورها را به دنبال دارد از سوی همه مردود است و اتخاذ این سیاست از سوی قطر و دیگران در اوضاع داخلی این کشورها تاثیر گذار است.

وی افزود: ملتها بیدار شده اند و می توانند رژیم های خود را تغییر دهند و گواه آن حوادث ترکیه و مصر است.