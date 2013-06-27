افزایش روابط بین ایران و آذربایجان لازمه حل بحران قره باغ است

به گزارش خبرگزاری مهر، آکیف نقی ظهر پنج شنبه در سمینار علمی بررسی وضعیت حقوق بشر در منطقه قره باغ که با رونمایی از فراخوان همایش بین المللی قره باغ در دانشگاه تبریز همراه بود در حضور هیئتی از جمهوری آذربایجان و جمعی از اساتید و اصحاب رسانه گفت: مسئله قره باغ در ارتباط با همه مسلمانان دنیا بوده و تهدیدی برای دنیای اسلام محسوب می شود.

وی تصریح کرد: ما به وضوح مشاهده کردیم مسئله قره باغ متوجه ایران نیز بوده و لازمه حل مسئله قره باغ، ایجاد وحدت و همدلی و ارتباطات تنگاتنگ بین ایران و آذربایجان است.

آکیف نقی با اشاره به قدمت اختلافات بین ارمنستان و آذربایجان گفت: با توجه به اینکه درجنگ جهانی اول ارمنستان هیچ مالکیت ارضی نداشت، به واسطه دخالت های انگلستان و آمریکا و فرانسه که در صدر آن ها روسیه قرار داشته، توانست در خاک آذربایجان نفوذ نماید و از همان ابتدا در صدد تجاوز به خاک آذربایجان بود.

وی ادامه داد: مسئله قره باغ تهدیدی برای دنیای اسلام بوده و ارامنه افراطی از همان ابتدا با اسلام سازگاری روحی نداشته است به عنوان مثال در قرن 17 گروهی از ارامنه افراطی اشغالگر در ظاهر به اسلام روی آوردند به طوری که با گذشت 300 سال نتوانستند خود را با اسلام وفق بدهند و اکنون در مناطقی از قفقاز و ترکیه ساکن هستند.

رییس تشکیلات آزادی قره باغ با اشاره به اینکه از قدیم الایام مسلمانان ایران، آذربایجان و ترکیه حامی اقلیت ارامنه بوده اند، اظهار کرد: اما ارمنستان همواره به این کشورها خیانت کرده است.

آکیف نقی بیان کرد: ماهیت جنگ صلیبی هنوز تغییر نکرده و ما از ایران و ترکیه و دنیای اسلام در این خصوص مساعدت می طلبیم.

وی افزود: ارامنه افراطی اشغالگر در صدد تفرقه افکنی میان ایران و ترکیه هستند تا با ایجاد جنگ شیعه و سنی هر دو کشور را سرنگون کنند.