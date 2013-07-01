جاسوسی سیا از دفاتر دیپلماتیک فرانسه و ایتالیا در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین امروز با انتشار سندی که از سوی ادوارد اسنودن در اختیار این روزنامه قرار گرفته از جاسوسی آمریکا از سفارتخانه های ایتالیا، فرانسه و یونان پرده برداشت.

بنابر اطلاعات موجود در این سند محرمانه دفاتر دیپلماتیک فرانسه، ایتالیا و یونان در واشنگتن و نیویورک جزو 38 هدف جاسوسی سیا بوده اند که مکالمات و فعالیتهای اینترنتی آنها رصد و شنود می شده است.

خاطرنشان می شود اسنودن از مدتی قبل اسناد محرمانه دولت آمریکا راکه در مورد جاسوسی آژانس اطلاعات ملی این کشور از کشورهای مختلف جهان است منتشر كرده و به همين دليل از سوی ایالات متحده تحت تعقیب قرار دارد.

اسنودن همچنان در روسیه به سر می برد و اکوادور نیز اعلام کرده که دادن پناهندگی به وی چند ماه طول می کشد. مسکو تا کنون در برابر درخواست آمریکا برای استرداد اسنودن ایستادگی کرده است.