به گزارش خبرگزاری مهر، "مارتین شولتز"، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در بخشی از گفتگو با روزنامه "تاگس اشپیگل" تصریح کرد کا ما با یک تاخیری طولانی و شرم آور مبارزه با بیکاری جوانان را در پیش گرفته ایم.

وی همچنین خاطر نشان کرد که بدون توافق پارلمان اروپا و بروکسل درباره چهارچوبهای بودجه آینده اروپا در سالهای بین 2014 تا 2020 ما ابزار ضروری در مبارزه با بیکاری جوانان را نمی توانیم مهیا کنیم.

شولتز درباره انتشار اخباری درباره جاسوسی آمریکا از اتحادیه اروپا هم گفت: من هنوز اطلاعات دقیقی در این باره بدست نیاورده ام. اما طبیعتا درباره این مسئله در سفارت آمریکا در بروکسل تحقیق خواهم کرد. من با نهایت شگفتی این مسئله را مشخص می کنم که ایالات متحده با صمیمی ترین دوستان خود مانند دشمن رفتار می کرده است.

رئیس پارلمان اروپا افزود: اگر این مسئله تایید شود ضربه سختی بخصوص برای آنهایی خواهد بود که خود را از دوستان آمریکا به حساب می آوردند. این مسئله می تواند به از دست رفتن شدید اعتماد طرفین منجر شود.

وی در پایان درباره تاثیر اثبات این مسئله بر مناسبات بین آمریکا و اروپا اظهار داشت: به سختی می توان آن را پیش بینی کرد. اما ابتدا باید آمریکا دلایلی ارائه دهد و اعلام کند که چرا با اتحادیه اروپا مانند یک دشمن رفتار کرده است. چرا باید از کسی جاسوسی کنیم که می خواهیم محکم ترین مناسبات را با وی داشته باشیم؟



لازم به ذکر است در حالی که ادوارد اسنودن، مامور سابق آژانس امنیت ملی آمریکا فاش کرده است این نهاد امنیتی در چارچوب یک برنامه جاسوسی موسوم به "پریسم" ارتباطات الکترونیک را نه تنها در داخل آمریکا بلکه در جهان کنترل می کرده و از مراکز زیادی جاسوسی می کرده است، هفته نامه اشپیگل آلمان نیز فاش کرد اتحادیه اروپا نیز از جمله سازمان هایی بود که ماموران آژانس نظارت الکترونیکی آمریکا از آن جاسوسی می کردند.

اطلاعات هفته نامه آلمانی در این زمینه بر پایه اسناد و مدارک محرمانه ای استوار شده است که ادوارد اسنودن درباره فعالیت های جاسوسی و نظارتی آژانس امنیت ملی آمریکا افشا کرده است.

در یکی از این اسناد "کاملا محرمانه" که مربوط به سپتامبر سال 2010 است، مسئولان آژانس امنیت ملی آمریکا تشریح کرده اند که برای جاسوسی از دفتر دیپلماتیک اتحادیه اروپا در واشنگتن نه تنها میکروفن هایی را در این ساختمان نصب کرده بود بلکه به شبکه اطلاع رسانی آن نفوذ کرده و به این ترتیب به مراسلات الکترونیکی و اسناد داخلی هیئت دیپلماتیک اتحادیه اروپا دسترسی پیدا کرده بود.

طبق این اسناد، مسئولان آژانس امنیت ملی آمریکا، دفاتر دیپلماتیک اروپایی را اهداف خوبی برای حمله معرفی کرده اند.

به نوشته اشپیگل، آژانس امنیت ملی آمریکا فعالیت های نظارتی و جاسوسی خود را حتی تا بروکسل هم گسترش داده بود.





