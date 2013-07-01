اسماعیل پهلوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزبانی این دوره از مسابقات در شهر ساحلی و توریستی سرخرود محمودآباد است و با اقداماتی که دربهتر برگزاری مسابقات شده، انتظار می رود نتایج خوبی برای مازندران حاصل شود.

وی افزود: برگزاری مسابقات بین المللی فرصت های خوبی برای آشنایی با استانداردهای جهانی، سطوح بین المللی و افزایش انگیزه ورزشکاران این رشته مهیج و دوست داشتنی است.

پهلوان، از قطعی شدن نمایندگان پنج کشور آسیایی و اروپایی برای شرکت در مسابقات بین المللی اتومبیلرانی آفرود دودیفرانسیل به میزبانی این استان در شهر سرخرود خبر داد.



وی گفت: تاکنون کشورهای ترکیه، روسیه، اوکراین، ارمنستان و گرجستان و تیم هایی از ایران برای شرکت در مسابقات بین المللی اتومبیلرانی آفرود که روز جمعه 14 تیرماه در ساحل شهر سرخرود مازندران برگزار می شود، اعلام آمادگی کردند.

وی با اشاره به اینکه هر کشور با 5 اتومبیلران در این مسابقات شرکت خواهد کرد، ادامه داد: از تیم منتخب جمهوری اسلامی ایران 7 شرکت کننده و از تیم منتخب مازندران نیز 7 شرکت کننده در این مسابقات حاضر خواهند شد.

رئیس اداره ورزش وجوانان محمودآباد ، در خصوص اینکه چرا در مسابقاتی که عنوان بین المللی دارد تعداد کشورهای شرکت کننده کم است، اضافه کرد: از آنجایی که اتومبیل ها باید از راه زمینی به کشور و محل مسابقات آیند هماهنگی برای حضور کشورهای بیشتر کمی مشکل است.

پهلوان، به توانمندیهای مازندران و پتانسیل های بسیار و توانمندی این استان در رشته اتومبیلرانی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که مازندران طی چند سال گذشته حرف اول را در این رشته در کشور می زند و حرفی برای گفتن دارد.



