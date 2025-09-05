نخستین راند تورینگ و سافاری مازندران در محمودآباد کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات تورینگ و سافاری که پیش از ظهر جمعه شروع شد ۲۱ دستگاه خودرو آفرود با حضور ۴۲ شرکت‌کننده در قالب تیم‌های دو نفره شامل راننده و نقشه‌خوان حضور دارند و سه مسیر شهری، بین‌شهری و جنگلی از محمودآباد تا اکوپارک ایزدشهر را طی می‌کنند.

در ابتدای برنامه، دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی مازندران با تشریح قوانین برای ۱۰ داور استانی، بر ضرورت نظارت دقیق بر حسن اجرای مقررات تأکید کرد.

این رویداد با مشارکت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران و هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان و شهرستان محمودآباد در حال برگزاری است.