به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تحقیقات انجام شده در زمینه سلول های بنیادی و تاثیر آن در درمان بسیاری از بیماری ها دغدغه استحصال آنان و یافتن منبعی برای استفاده برای محققان به وجود آمد.

خون بند ناف یکی از منابع غنی سلول های بنیادی به شمار می رود که متاسفانه در بسیاری از مواقع پس از تولد نوزاد به عنوان یک زباله بیولوژیک به دور انداخته می شود، این خون علاوه بر سلول های خونی منبع غنی سلول های بنیادی خون ساز است که می توانند با جایگزین شدن در مغر استخوان فرد بیمار، تامین کننده سلول های خونی جدید باشند.

به دنبال کسب نتایج ارزشمند در درمان بیماری های لاعلاج با استفاده از سلول های بنیادی تشکیل بانک های خون بند ناف مورد توجه قرار گرفت و در حال حاصر بانک های متعددی به صورت عمومی و خصوصی ذخیره سازی خون بند ناف در جهان را انجام می دهند.

سلول های بنیادی که از بند ناف گرفته می شود بسیار پر توان و نامیرا هستند و همچنین در اثر تکثیرهای پی در پی دچار پیری نمی شوند، به طوری که با تزریق یا جایگزینی آنها در مناطقی که به صورت جدی آسیب دیده اند می توان به بهبودی آن کمک کرد.

در کشور ما نیز از سال 85 بانک خون بند ناف با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی فعالیت خود را آغاز کرد تا به نوعی سلامتی مردم کشور نیز ذخیره شود.

افتتاح دفتر بانک خون بند ناف البرز

در حال حاضر در کشورمان 22 دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف فعالیت دارند و پیش ظهر امروز نیز دفتر نمایندگی این بانک ارزشند با همکاری جهاد دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی و موسسه رویان در کرج در آزادگان، 45 متری کاج مرکز جهاد دانشگاهی افتتاح شد.

ذخیره سازی 45 هزار نمونه تا پایان سال

مدیر عامل فناوری بن یاخته های پژوهشگاه رویان در این مراسم افتتاح این مرکز را امری مبارک عنوان کرد و گفت: بانک های خون بند ناف در دو حوزه بانک خون عمومی و خصوصی در ایران فعالیت دارند و بر اساس آخرین اطلاعات و آمار در جهان بیش از 780 هزار نمونه در بانک خون خصوصی ذخیره و نگهداری شده است.

مرتضی ضرابی ادامه داد: در کشور ما نیز بیش از 35 هزار نمونه در بانک خون خصوصی بند ناف رویان تاکنون ذخیره شده است.

وی گفت: امید است تا پایان سال بتوانیم نمونه های ذخیره شده را به 45 هزار نمونه برسانیم.

مدیر عامل فناوری بن یاخته های پژوهشگاه رویان اظهار داشت: در بانک خون عمومی نمونه ها توسط خانواده هایی که در آستانه تولد نوزاد هستند اهدا می شود و خانواده ها با این عمل دیگر مالکیتی نسبت به نمونه ها نخواهند داشت.

ضرابی افزود: در حوزه بانک های خصوصی خانواد ها با عقد قرار داد با بانک ها و پرداخت هزینه های نگهداری آن می توانند نمونه ها را برای خود نگهداری کنند.

وی تاکید کرد: ذخیره سازی در این مراکز طبق استاندارهای نت کورد (شبکه جهانی پیوند بانک های خون بند ناف) انجام و نمونه های خونی در تانک های نیتروژن نگهداری می شوند.

ضرابی اظهار داشت: استراتژی در ایران بر روی گسترش بانک های عمومی متمرکز است اما به دلیل فعالیت های خوب بانک های خصوصی در تلاش هستیم تا این مراکز نیز گسترش یابد.

تامین زیرساخت های سلامت نیازمند حمایت خیرین و مردم

همچنین در این مراسم مریم سیادت جو مدیرکل امور بانوان استانداری البرز راه اندازی این مرکز را در استان نوپای البرز زمینه ای برای راه اندازی دیگر مراکز پزشکی دانست.

وی گفت: خوشبختانه جامعه پزشکی ایران به مقام های بسیار خوبی در جهاد دست یافته است و ما باید با تلاش مضاعف خود به سمتی حرکت کنیم تا جامعه ای سالم داشته باشیم.

مدیرکل امور بانوان استانداری البرز افزود: باید در جامعه پیشگیری از بیماری ها مقدم برای درمان آنها باشد تا هزینه ها هنگفت به کشور تحمیل نشود.

سیادت جو در پایان ابراز امید واری کرد با حمایت مردم و خیرین سلامت و البته همکاری مسئولان زیرساخت های سلامت استان به نحو شایسته تامین شود.

راه اندازی شعبه پژوهشگاه سرطان پستان در البرز

رئیس جهاد دانشگاهی استان البرز گفت: با راه اندازی بان خون بند ناف در استان امکان دسترسی سریع و بدون دغدغه خانواده های متقاضی درالبرز فراهم شده است.

علی اکبر هاشمی راد بابیان اینکه ایحاد این مرکز مقدمه راه اندازی دیگر مراکز در استان خواد بود افزود: توافق هایی با پژوهشگاه سرطان پستان استان تهران در خصوص راه اندازی شعبه ای از این پژوهشگاه در بخش غربالگری انجام شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد به زودی این مرکز نیز برای سهولت استفاده شهروندان در استان راه اندازی شود.