به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" ، در جریان نزاع در میان آوارگان سوری در اردوگاه آوارگان تل هموت که در صف دریافت غذا ایستاده بودند، چهار نیروی امنیتی ترکیه به ضرب چاقو زخمی شدند.

این نزاع لفظی به دلایل نامشخصی تبدیل به یک کشمکش شده که منجر به دخالت نیروهای پلیس ترکیه شد و در جریان دخالت آنها چهار نفر از آنها به ضرب چاقو زخمی شدند.

ضارب دستگیر شده و واقعه در دست بررسی است.

به گفته مقامات ترکیه در حال حاضر حدود 500 هزار آواره سوری در داخل خاک ترکیه به سر می برند که مشکلات زیادی را برای ترکیه به وجود آورده اند و دولت ترکیه در اواخر ماه مارس صدها نفر از آوارگان مشکل ساز را به داخل سوریه بازگردانده است.