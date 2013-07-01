به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی عصر دوشنبه در جمع مسئولان اظهار داشت: مردم و مسئولان استان بوشهر از زمان بروز حادثه زمین لرزه در شهرستان دشتی به کمک مردم مناطق زلزله‌زده شتافتند و هنوز هم این کمک‌ها ادامه دارد و شاهد اجرای کارهای بسیار خوبی در مناطق زلزله‌زده هستیم.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر در ادامه به برخی از این تلاش‌ها اشاره کرد و بیان داشت: انجام عملیات آواربرداری در شهر شنبه و روستاهای خسارت دیده یکی از این اقدامات است که بخشی از آن به پایان رسیده است و بخش دیگر آن نیز در دست اجرا است.

وی افزود: ستاد بازسازی مناطق زلزله‌زده در شهر شنبه برای آغاز عملیات بازسازی با سرعت و رعایت نظامات مهندسی تشکیل شد و این ستاد کارشناسی تعداد یک‌هزار و 652 واحد مسکونی شهری و روستایی خسارت دیده را انجام و به تشکیل پرونده برای تعداد 973 واحد مسکونی شهری و روستایی خسارت دیده اقدام کرد.

اختصاص 266 میلیارد ریال کمک بلاعوض به واحدهای آسیب دیده

رستمی از تامین اعتبار 266 میلیارد ریالی کمک بلاعوض واحدهای تعمیری و روستایی مناطق زلزله‌زده شهرستان دشتی خبر داد و گفت: بازسازی 16 مدرسه و تعیین متولی ساخت و ساز از طریق خیرین با محوریت و نظارت اداره کل نوسازی مدارس و استانداری با مدیریت اداره کل بحران استانداری بوشهر انجام شد.

وی تصریح کرد: احداث چمن مصنوعی در روستای درویشی پایان یافته و چمن مصنوعی شهر شنبه و تکمیل سالن ورزشی خسارت دیده شهر شنبه نیز در حال اجرا و تکمیل است که بخش دیگری از اقدامات حوزه معاونت عمرانی استانداری بوشهر و اداره کل بحران بوده است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به فعالیت‌های کمیته فناوری اطلاعات، اذعان داشت: این کمیته برای ایجاد و ارتباط ویدئوکنفرانس و پشتیبانی فنی شبکه اینترنتی و تبادل آنلاین اطلاعات منطقه به ستاد بحران را مستقر کردیم.