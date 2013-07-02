به گزارش خبرگزاری مهر، محمود برآبادی سخنگوی گروه داوران لاکپشت پرنده، با اعلام این خبر گفت: جشن امضای لاکپشت پرنده که سال گذشته در فروشگاه مرکزی شهرکتاب، به صورت فصلی و با حضور همه نویسندگان، مترجمان و تصویرگران برگزیده یک فصل برگزار میشد و با استقبال زیاد پدر و مادرها و دست اندرکاران کتابهای کودک و نوجوان رو به رو بود، از این به بعد به صورت ماهانه و با حضور تعداد کمتری از نویسندگان و مترجمان و تصویرگران برگزار خواهد شد.
برآبادی با اشاره به ویژگیهای جشن امضا که حرکتی تازه در عرصه کتاب کودک و نوجوان ایران بود، گفت: به دو دلیل قرار شد که از این پس جشن امضای لاکپشت پرنده به صورت ماهانه برگزار شود. اولین دلیلمان این بود که این جشن باعث رونق کتاب کودک بود و مخاطبان زیادی را جلب میکرد و دیدیم که مخاطبان ممکن است در یک روز خاص از یک فصل نتوانند در برنامه حضور داشته باشند، اما اگر در هر فصل سه روز به این موضوع اختصاص پیدا کند، حضور در آن برای همگان ممکن میشود. ضمن اینکه برخی از خانوادهها پیشنهاد میدادند که تعداد جشنها زیادتر باشد. یعنی ممکن است خانوادهای بخواهد هر ماه شرکت کنند و کودکان خود را در فضایی فرهنگی قرار بدهند.
وی گفت: دومین دلیل هم این است که وقتی که ما 30 یا 40 یا 50 نویسنده و تصویرگر و مترجم را برای جشن امضا دعوت میکردیم، با توجه به فضایی که فروشگاه شهر کتاب مرکزی در اختیار دارد، این محل خیلی شلوغ میشد. هم خانوادهها و بچهها که به عنوان مهمان میآمدند، ممکن بود ناراحت شوند و هم کار فروشگاه یک روز کامل مختل میشد و باعث سرگردانی خریداران معمولی کتاب میشد. این بود که دیدیم، اگر مراسم را کوچکتر کنیم، اما تعداد آن را بالا ببریم، خیلی بهتر است.
نخستین جشن امضای سال 92 اواخر تیرماه در فروشگاه مرکزی شهر کتاب برگزار خواهد شد.
«لاکپشت پرنده» نام فهرست برگزیده کتابهای کودک و نوجوان است که فصلنامه پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان و فروشگاه مرکزی شهر کتاب آن را منتشر میکنند.
این فهرست هر فصل با بررسی و داوری تمام کتابهای آن فصل، توسط گروه داوران متشکل از معصومه انصاریان، محمود برآبادی، شکوه حاجی نصرالله، شیوا حریری، شادی خوشکار، حسین شیخ الاسلامی، علی اصغر سیدآبادی، حدیث لزر غلامی، مریم محمدخانی، گیسو فغفوری، مسعود ملکیاری و ربابه میرغیاثی تدوین و در مجله پژوهشنامه منتشر میشود و کتابهای راه یافته به فهرست در برخی از کتابفروشیها و از جمله فروشگاه مرکزی شهرکتاب عرضه میشوند.
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