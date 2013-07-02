  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۲

سپهر خبرداد:

حضور صنایع دستی کرمانشاه در پروژه بین المللی منارید

حضور صنایع دستی کرمانشاه در پروژه بین المللی منارید

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی استان کرمانشاه، از حضور صنایع دستی کرمانشاه در پروژه بین المللی منارید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله سپهر در اینخصوص گفت: با همت و تلاش مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه و همچنین اداره کل منابع طبیعی استان برای پیشبرد اهداف پروژه بین المللی منارید و به منظور راه اندازی مجموعه ترویجی معیشتی در مرکز جهاد کشاورزی بیلوار جلسه ای تخصصی برای اجرای برنامه های ویژه در آن محل برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه نحوه تشکیل کلاس های آموزشی صنایع دستی در کنار جاذبه های توریستی و سراب های پرآب منطقه ازجمله سراب شاه حسین با درختان بید سر به فلک کشیده و فضای سبز منحصر به فرد، بحث و تبادل نظر شد.

سپهر تصریح کرد: در این نشست مقرر گردید جهت شناسایی بیشتر صنایع دستی کهن و بومی و تشویق و ترغیب مردم در امر تولید صنایع دستی دستبافته هایی از استان از جمله گیوه و گلیم در محل خانه ترویج به نمایش گذاشته شود.

وی افزود: همچنین با مسئولین استانی و منطقه ای نشستی برگزار کردیم که پیرامون تشکیل کلاس آموزش صنایع دستی، بیمه هنرمندان صنایع دستی روستایی و ... در رشته های بومی مطابق با استانداردهای یونسکو، بحث و تبادل نظر شد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همکاری با اجرای پروژه بین المللی منارید که زیر نظر سازمان ملل صورت می گیرد می تواند زمینه ساز توسعه بیش از پیش هنرهای سنتی بومی محلی شود.

کد مطلب 2088616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها