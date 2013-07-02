حضور صنایع دستی کرمانشاه در پروژه بین المللی منارید

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله سپهر در اینخصوص گفت: با همت و تلاش مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه و همچنین اداره کل منابع طبیعی استان برای پیشبرد اهداف پروژه بین المللی منارید و به منظور راه اندازی مجموعه ترویجی معیشتی در مرکز جهاد کشاورزی بیلوار جلسه ای تخصصی برای اجرای برنامه های ویژه در آن محل برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه نحوه تشکیل کلاس های آموزشی صنایع دستی در کنار جاذبه های توریستی و سراب های پرآب منطقه ازجمله سراب شاه حسین با درختان بید سر به فلک کشیده و فضای سبز منحصر به فرد، بحث و تبادل نظر شد.

سپهر تصریح کرد: در این نشست مقرر گردید جهت شناسایی بیشتر صنایع دستی کهن و بومی و تشویق و ترغیب مردم در امر تولید صنایع دستی دستبافته هایی از استان از جمله گیوه و گلیم در محل خانه ترویج به نمایش گذاشته شود.

وی افزود: همچنین با مسئولین استانی و منطقه ای نشستی برگزار کردیم که پیرامون تشکیل کلاس آموزش صنایع دستی، بیمه هنرمندان صنایع دستی روستایی و ... در رشته های بومی مطابق با استانداردهای یونسکو، بحث و تبادل نظر شد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همکاری با اجرای پروژه بین المللی منارید که زیر نظر سازمان ملل صورت می گیرد می تواند زمینه ساز توسعه بیش از پیش هنرهای سنتی بومی محلی شود.