به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی‌افشار صبح پنج شنبه اظهار کرد: همدان به واسطه تنوع اقلیمی، ظرفیت‌های طبیعی و پیشینه علمی و تاریخی خود در حوزه طب و داروسازی از مناطق مهم کشور در تولید گیاهان دارویی محسوب می‌شود و بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت می‌تواند به افزایش ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی استان منجر شود.

وی با اشاره به جایگاه همدان در سبد تولید گیاهان دارویی کشور افزود: استان در تولید برخی گونه‌های گیاهی و فرآورده‌های مرتبط رتبه نخست کشور را در اختیار دارد و ظرفیت موجود می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک زنجیره کامل اقتصادی از مزرعه تا فرآوری و بازار مصرف را فراهم کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از حضور گروه «پیشرانان توسعه گیاهان دارویی کشور» همزمان با برنامه‌های هفته همدان خبر داد و گفت: این گروه در هفته نخست شهریورماه به مدت چهار روز در استان مستقر خواهد شد تا ظرفیت‌های شهرستان‌های مختلف را بررسی و مسیر توسعه این بخش را ترسیم کند.

خانجانی‌افشار بیان کرد: ماموریت گروه پیشرانان توسعه گیاهان دارویی کشور فقط برگزاری نشست‌های تشریفاتی نیست بلکه ظرفیت‌سنجی دقیق شهرستان‌ها، شناسایی توانمندی‌ها، بررسی موانع تولید و فرآوری و ارائه راهکارهای عملیاتی در حوزه توسعه گیاهان دارویی را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: اعضای گروه پیشرانان با حضور در شهرستان‌های مختلف و برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی قابلیت‌های هر منطقه را از نزدیک ارزیابی می‌کنند تا برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با ویژگی‌های اقلیمی، ظرفیت تولید، امکانات فرآوری و توان اقتصادی شهرستان‌ها تدوین شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان استفاده از ظرفیت علمی استادان و متخصصان این حوزه را از محورهای اصلی این برنامه عنوان کرد و افزود: حضور مراکز علمی و پژوهشی در کنار تولیدکنندگان و فعالان صنعتی می‌تواند به تدوین نقشه راهی عملیاتی و اثربخش برای توسعه گیاهان دارویی استان منجر شود.

خانجانی‌افشار با اشاره به همزمانی اجرای این برنامه با هفته همدان گفت: نام همدان با شخصیت برجسته علمی و پزشکی بوعلی‌سینا پیوندی عمیق دارد و این پیشینه می‌تواند به ظرفیتی فرهنگی و علمی برای معرفی توانمندی‌های استان در حوزه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی تبدیل شود.

وی اظهار کرد: در برنامه‌های هفته همدان موضوع گیاهان دارویی با محوریت دانش بوعلی‌سینا و سنت‌های علمی و درمانی مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌های ویژه‌ای در این زمینه پیش‌بینی شده است.

خانجانی‌افشار بازدید از باغ گیاهان دارویی همدان را از برنامه‌های مهم هفته همدان برشمرد و افزود: این مجموعه از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون حدود ۲۰۰ گونه مهم گیاهی را در خود جای داده است.

وی ادامه داد: باغ گیاهان دارویی همدان ظرفیت مناسبی برای معرفی گونه‌های گیاهی، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و پیوند دانش سنتی با دستاوردهای علمی روز به شمار می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تاکید بر ضرورت عبور از خام‌فروشی محصولات گیاهان دارویی گفت: توسعه این بخش نباید فقط به افزایش سطح زیرکشت محدود شود بلکه باید فرآوری، بسته‌بندی، تولید فرآورده‌های تخصصی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده در اولویت قرار گیرد.

خانجانی‌افشار افزود: عرضه محصول خام پس از برداشت، بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی آن را از استان خارج می‌کند؛ از این رو ضروری است ظرفیت‌های علمی، صنعتی و اقتصادی همدان برای تکمیل چرخه تولید و فرآوری به کار گرفته شود.

وی ایجاد زنجیره ارزش را زمینه‌ساز افزایش درآمد کشاورزان، راه‌اندازی واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی، اشتغال دانش‌آموختگان و افزایش سهم استان از بازارهای داخلی و منطقه‌ای دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان همچنین از تدوین طرح همکاری مشترک میان استان‌های همدان، کردستان و کرمانشاه خبر داد و گفت: ایجاد محور همکاری منطقه‌ای با محوریت همدان از برنامه‌های مهم در مسیر توسعه گیاهان دارویی است.

خانجانی‌افشار بیان کرد: این همکاری می‌تواند ظرفیت‌های سه استان را در زمینه تولید، تحقیقات علمی، فرآوری، صنایع تبدیلی و بازاررسانی به یکدیگر متصل کند و زمینه شکل‌گیری زنجیره‌ای قدرتمند و منسجم در سطح منطقه را فراهم آورد.

وی خاطرنشان کرد: همدان با تکیه بر سابقه تاریخی و علمی، تنوع گونه‌های گیاهی، ظرفیت تولید و برخورداری از مراکز دانشگاهی و پژوهشی توانایی لازم برای ایفای نقش محوری در این همکاری منطقه‌ای را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: هدف نهایی برنامه‌های توسعه گیاهان دارویی در همدان ایجاد ارتباط موثر میان کشاورزان، مراکز علمی، صنایع فرآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و بازار مصرف است تا محصولات تولیدی استان بیشترین ارزش اقتصادی را برای تولیدکنندگان و اقتصاد منطقه به همراه داشته باشد.