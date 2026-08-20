حسرت بزرگ برای سپاهان و روزهای خوش استقلال و پرسپولیس/ ۳ مدعی در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ مرداد برگزار شد و تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها دومین دیدار خود در فصل جدید را پشت سر گذاشتند. در مهم‌ترین دیدار هفته، تراکتور در اصفهان موفق شد سپاهان را شکست دهد و استقلال و پرسپولیس نیز با برتری برابر حریفان خود، سه امتیاز ارزشمند به دست آوردند.

پیکان - گل‌گهر؛ تقسیم امتیازات در دیداری بدون گل

تیم‌های پیکان و گل‌گهر در شرایطی مقابل یکدیگر قرار گرفتند که پیکانی‌ها هفته نخست را با شکست پشت سر گذاشته بودند و گل‌گهر نیز در اولین بازی فصل خود موفق شده بود نساجی را با یک گل شکست دهد. دو تیم در این دیدار تلاش زیادی برای رسیدن به گل داشتند اما در نهایت هیچ‌کدام از موقعیت‌های خود را به گل تبدیل نکردند تا بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد.

با این نتیجه پیکان دومین بازی فصل خود را بدون پیروزی پشت سر گذاشت و با یک امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار گرفت. گل‌گهر نیز با کسب یک امتیاز، چهار امتیازی شد و در جایگاه ششم جدول رده‌بندی ایستاد.

نساجی - استقلال؛ بازگشت آبی‌ها به مسیر پیروزی در قائمشهر

نساجی که پس از صعود دوباره به لیگ برتر، فصل جدید را با شکست آغاز کرده بود، در هفته دوم میزبان استقلال شد؛ دیداری که در نهایت با برتری یک بر صفر آبی‌پوشان به پایان رسید تا شاگردان سیدمجتبی حسینی دومین شکست متوالی خود را تجربه کنند.

یکی از مهم‌ترین اتفاقات این مسابقه، پیروزی استقلال پس از مدت‌ها برابر نساجی در قائمشهر بود. همچنین محمدرضا آزادی پس از ۵۰۸ روز موفق شد برای استقلال گلزنی کند و تک گل این مسابقه را به ثمر برساند تا نقش مهمی در کسب سه امتیاز آبی‌پوشان داشته باشد.

استقلال در این دیدار نیز عملکرد خوب خود در فاز دفاعی را ادامه داد و برای دومین هفته متوالی دروازه خود را بسته نگه داشت. شاگردان ساپینتو با این پیروزی ۶ امتیازی شدند و در رده دوم جدول قرار گرفتند. نساجی نیز بدون امتیاز در جایگاه هفدهم جدول باقی ماند.

آلومینیوم - چادرملو؛ اولین امتیاز شاگردان اخباری

آلومینیوم اراک و چادرملو اردکان در حالی در هفته دوم برابر یکدیگر قرار گرفتند که شرایط متفاوتی در هفته نخست داشتند. آلومینیوم موفق شده بود در بازی افتتاحیه فصل به سه امتیاز دست پیدا کند، اما چادرملو در نخستین دیدار خود شکست خورده بود و برای جبران آن نتیجه به دنبال کسب امتیاز در اراک بود.

دو تیم در طول ۹۰ دقیقه تلاش کردند تا دروازه یکدیگر را باز کنند اما موقعیت‌های ایجادشده ثمری نداشت و بازی در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یافت. این نتیجه اگرچه آلومینیوم را از رسیدن به دومین پیروزی متوالی بازداشت، اما برای چادرملو نخستین امتیاز فصل را به همراه داشت.

آلومینیوم با این تساوی ۴ امتیازی شد و در رده چهارم جدول قرار گرفت و چادرملو نیز با یک امتیاز در جایگاه پانزدهم ایستاد.

سپاهان - تراکتور؛ برتری تراکتور در مهم‌ترین بازی هفته

تیم‌های سپاهان و تراکتور در شرایطی در مهم‌ترین دیدار هفته دوم لیگ برتر به مصاف هم رفتند که هر دو تیم فصل جدید را با پیروزی آغاز کرده بودند و به دنبال ادامه روند خوب خود بودند. سپاهان در نخستین هفته موفق به کسب سه امتیاز شده بود و تراکتور نیز با برتری در بازی افتتاحیه، با انگیزه زیادی پا به این دیدار گذاشت.

در نهایت این تراکتور بود که در دیداری حساس و تماشایی موفق شد با نتیجه دو بر صفر سپاهان را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد. هر دو گل تراکتور را امیرحسین حسین‌زاده به ثمر رساند تا این بازیکن نقش اصلی را در پیروزی تیمش در اصفهان ایفا کند.

تراکتور با این پیروزی ۶ امتیازی شد و با ادامه روند بدون شکست خود، جایگاهش را در جمع تیم‌های بالای جدول تثبیت کرد. سپاهان نیز که امیدوار بود با استفاده از امتیاز میزبانی دومین پیروزی متوالی خود را جشن بگیرد، نخستین شکست فصل را تجربه کرد.

پرسپولیس - استقلال خوزستان؛ برد پرگل سرخ‌پوشان و صدرنشینی

تیم‌های پرسپولیس و استقلال خوزستان در شرایطی در هفته دوم لیگ برتر به مصاف هم رفتند که سرخ‌پوشان در هفته نخست مقابل شمس‌آذر به پیروزی رسیده بودند و استقلال خوزستان نیز برابر حریف خود به تساوی دست یافته بود. شاگردان مهدی تارتار که به دنبال دومین پیروزی متوالی بودند، از همان ابتدای مسابقه نمایش هجومی خوبی ارائه کردند.

پرسپولیس خیلی زود به گل رسید و در دقیقه ۶ محمد خدابنده‌لو روی پاس علی علیپور دروازه استقلال خوزستان را باز کرد. در دقیقه ۲۰ نیز علی علیپور با ضربه‌ای دقیق اختلاف را به دو گل رساند تا سرخ‌پوشان با برتری ۲ بر صفر راهی رختکن شوند.

پرسپولیس در نیمه دوم نیز به حملات خود ادامه داد و در دقیقه ۴۸ ایگور سرگیف گل سوم تیمش را به ثمر رساند. استقلال خوزستان در دقیقه ۶۴ روی گل به خودی پیام نیازمند یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما در سومین دقیقه وقت‌های تلف‌شده، پوریا شهرآبادی روی یک ضدحمله سریع گل چهارم پرسپولیس را به ثمر رساند تا این دیدار با نتیجه ۴ بر یک به پایان برسد.

پرسپولیس با این پیروزی ۶ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال در صدر جدول قرار گرفت. استقلال خوزستان نیز با یک امتیاز در رده‌های پایین جدول باقی ماند.

فجرسپاسی - صنعت نفت؛ دومین تساوی متوالی برای دو تیم

فجرسپاسی و صنعت نفت آبادان در حالی مقابل یکدیگر قرار گرفتند که هر دو تیم هفته نخست را با تساوی پشت سر گذاشته بودند و به دنبال کسب نخستین پیروزی فصل بودند. همین موضوع باعث شد دو تیم با انگیزه زیادی وارد زمین شوند و تلاش کنند سه امتیاز این مسابقه را به دست آورند.

در دقیقه چهار، امیر شبانی، بازیکن فجرسپاسی، به دلیل مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد و یکی از سریع‌ترین تعویض‌های این فصل رقم خورد. پس از آن، دو تیم تلاش زیادی برای رسیدن به دروازه یکدیگر انجام دادند، اما هیچ‌کدام نتوانستند از موقعیت‌های خود استفاده کنند.

در نهایت حملات فجرسپاسی و صنعت نفت ثمری نداشت و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید تا هر دو تیم در دو هفته ابتدایی فصل صاحب دو امتیاز شوند و همچنان در انتظار نخستین برد خود باقی بمانند.

ملوان - ذوب‌آهن؛ کامبک شیرین انزلی‌چی‌ها با یک بازیکن کمتر

ملوان و ذوب‌آهن در شرایطی به مصاف هم رفتند که هر دو تیم در هفته نخست به تساوی رسیده بودند و به دنبال کسب نخستین پیروزی فصل بودند. شاگردان مازیار زارع امیدوار بودند با استفاده از امتیاز میزبانی به سه امتیاز برسند و ذوب‌آهن نیز با هدایت عبدالله ویسی به دنبال همین هدف بود.

در نیمه نخست، دو تیم بازی نسبتاً متعادلی را به نمایش گذاشتند، اما ذوب‌آهن در دقیقه ۳۳ توسط بهنام تیموریان و روی پاس داود نوشی‌صوفیانی به گل رسید. این گل باعث شد ذوب‌آهن نیمه نخست را با برتری یک بر صفر به پایان برساند.

ملوان در نیمه دوم برای جبران نتیجه فشار بیشتری روی دروازه حریف وارد کرد و در دقیقه ۷۱ توسط رضا مرزبان به گل تساوی رسید. کار برای میزبان در دقیقه ۷۶ سخت‌تر شد و امیررضا افسرده با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.

با این حال، ملوان تسلیم نشد و در دقیقه ۸۸ بار دیگر رضا مرزبان موفق به گلزنی شد تا شاگردان مازیار زارع با وجود ۱۰ نفره بودن، کامبک خود را کامل کنند و به پیروزی ۲ بر یک برسند.

ملوان با این برد ۴ امتیازی شد و در رده پنجم جدول قرار گرفت و ذوب‌آهن نیز با یک امتیاز در جایگاه دوازدهم ایستاد.

مس شهربابک - خیبر؛ خیبر ۹ نفره دوام آورد

مس شهربابک و خیبر خرم‌آباد در شرایطی برابر یکدیگر قرار گرفتند که هر دو تیم به دنبال کسب امتیاز از این مسابقه بودند. خیبر خیلی زود با یک اتفاق غیرمنتظره کارش سخت شد و ابوذر صفرزاده در دقیقه ۱۸ پس از دریافت دومین کارت زرد از زمین مسابقه اخراج شد.

با وجود ۱۰ نفره شدن، خیبر در دقیقه ۲۴ توسط مسعود محبی و روی پاس اسماعیل بابایی به گل رسید تا برخلاف جریان اتفاقات مسابقه، از میزبان خود پیش بیفتد. مس شهربابک در ادامه تلاش زیادی برای جبران نتیجه انجام داد، اما نیمه نخست با برتری یک بر صفر خیبر به پایان رسید.

در نیمه دوم فشار میزبان سرانجام نتیجه داد و زبیر نیک‌نفس در دقیقه ۷۱ گل تساوی مس شهربابک را به ثمر رساند. تنها سه دقیقه بعد، فرشاد محمدی‌مهر نیز از خیبر اخراج شد تا تیم میهمان ۹ نفره به کار خود ادامه دهد.

مس شهربابک با وجود برتری دو نفره در دقایق پایانی نتوانست گل دوم را به ثمر برساند و این مسابقه در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید. خیبر با این نتیجه ۲ امتیازی شد و در رده هشتم قرار گرفت و مس شهربابک نیز با یک امتیاز در جایگاه شانزدهم ایستاد.

فولاد - شمس‌آذر؛ فولاد برد را در دقایق پایانی از دست داد

فولاد خوزستان و شمس‌آذر قزوین در آخرین دیدار هفته دوم لیگ برتر در اهواز به مصاف هم رفتند. فولاد که هفته نخست را با یک امتیاز پشت سر گذاشته بود، به دنبال کسب نخستین پیروزی فصل بود و شمس‌آذر نیز امیدوار بود با امتیاز گرفتن از این دیدار، شرایط خود را در جدول بهبود ببخشد.

دو تیم در نیمه نخست تلاش زیادی برای باز کردن دروازه یکدیگر داشتند، اما هیچ‌کدام در گلزنی موفق نبودند تا ۴۵ دقیقه ابتدایی با تساوی بدون گل به پایان برسد.

فولاد در آغاز نیمه دوم خیلی زود به گل رسید و در دقیقه ۴۷ امیرحسین جولانی روی پاس ساسان انصاری دروازه شمس‌آذر را باز کرد تا شاگردان حمید مطهری از حریف خود پیش بیفتند.

شمس‌آذر برای جبران نتیجه حملات خود را افزایش داد و در دقیقه ۸۲ صاحب ضربه پنالتی شد. میلاد سورگی پشت توپ قرار گرفت اما حامد لک ابتدا ضربه او را مهار کرد؛ با این حال توپ برگشتی بار دیگر مقابل سورگی قرار گرفت و او در ریباند توانست گل تساوی را به ثمر برساند.

در دقایق پایانی تلاش دو تیم برای رسیدن به گل برتری نتیجه‌ای نداشت و مسابقه با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. فولاد با این نتیجه ۲ امتیازی شد و در رده یازدهم قرار گرفت و شمس‌آذر نیز با یک امتیاز در جایگاه سیزدهم ایستاد.

نتایج بازی‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

* نساجی صفر - استقلال یک

* سپاهان صفر - تراکتور ۲

* پیکان صفر - گل‌گهر صفر

* آلومینیوم صفر - چادرملو صفر

* پرسپولیس ۴ - استقلال خوزستان یک

* فجرسپاسی صفر - صنعت نفت صفر

* ملوان ۲ - ذوب‌آهن یک

* مس شهربابک یک - خیبر یک

* فولاد یک - شمس‌آذر یک