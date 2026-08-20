وزش باد شدید و احتمال خیزش گردوخاک در زنجان طی روزهای پایانی هفته

محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، امروز آسمان استان زنجان صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر وزش باد در مناطق مختلف استان شکل میگیرد.
وی افزود: طی روزهای آینده نیز شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمان بیشتر مناطق صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به افزایش سرعت وزش باد در روزهای پایانی هفته تصریح کرد: روزهای پنجشنبه و جمعه سرعت وزش باد افزایش مییابد و در برخی مناطق، بهویژه مناطق بادگیر و ارتفاعات، وزش باد میتواند به حد نسبتاً شدید تا شدید برسد.
رحماننیا ادامه داد: افزایش سرعت باد در این مدت میتواند در مناطق مستعد موجب خیزش گردوخاک شود که بر همین اساس هشدار هواشناسی سطح زرد برای استان صادر شده است.
وی با بیان اینکه شدت وزش باد در همه مناطق استان یکسان نخواهد بود، گفت: مناطق بادگیر و ارتفاعات بیشتر تحت تأثیر این شرایط قرار خواهند گرفت و احتمال خیزش گردوخاک در نقاط مستعد وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین به روند دمایی استان اشاره کرد و گفت: دمای هوا در روزهای پایانی هفته نسبت به سایر روزها خنکتر خواهد شد، اما این کاهش دما موقتی است و از روز شنبه روند افزایشی دما در استان آغاز میشود.
رحماننیا از شهروندان خواست با توجه به افزایش سرعت وزش باد، بهویژه در روزهای پنجشنبه و جمعه، نسبت به استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و سایر اشیای مستقر در فضای باز توجه داشته باشند و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک نیز توصیههای هواشناسی را جدی بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین پدیده جوی استان طی روزهای پایانی هفته افزایش سرعت وزش باد و احتمال خیزش گردوخاک در مناطق مستعد است و پس از عبور از این شرایط، از روز شنبه افزایش تدریجی دما پیشبینی میشود.
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