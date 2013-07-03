به گزارش خبرنگار مهر، فریده شجاعی پس از صعود تیم ملی فوتسال بانوان ایران به دیدار نهایی مسابقات بازیهای آسیایی داخل سالن، ضمن بیان این مطلب گفت: تیم ملی فوتسال بانوان برای اولین بار به فینال مسابقات آسیایی راه یافت که این امر به تلاشهای شبانهروزی کادر فنی و ملیپوشان و حضور در اردوهای تدارکاتی مستمر باز میگردد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این اتفاق برای اولین بار در تاریخ ورزش کشور است چه برسد به رشته فوتسال. معتقدم بازیکنان بیش از حد انتظار در این مسابقات درخشیدند و امیدوار هستم در فینال هم بهترین نتیجه را بگیریم.
رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال همچنین گفت: کادر فنی تیم ملی، بازیهای ژاپن را آنالیز کردهاند و امیدوار هستم تا در برابر این تیم پیروز شویم تا دومین مدال طلای کاروان ایران را به نام خود ثبت کنیم.
