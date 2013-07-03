۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۲

بازی‌های آسیایی داخل سالن- کره‌جنوبی

شجاعی: ملی‌پوشان مزد ماه‌ها تلاش در اردوی شبانه روزی را گرفتند

رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال پس از راهیابی تیم ملی فوتسال بانوان به دیدار نهایی بازی‌های داخل سالن آسیا گفت: خوشحالم که پس از ماه‌ها تلاش، بازیکنان توانستند با عملکرد بسیار خوب خود و برنامه‌ریزی کادر فنی، به فینال مسابقات راه یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، فریده شجاعی پس از صعود تیم ملی فوتسال بانوان ایران به دیدار نهایی مسابقات بازی‌های آسیایی داخل سالن، ضمن بیان این مطلب گفت: تیم ملی فوتسال بانوان برای اولین بار به فینال مسابقات آسیایی راه یافت که این امر به تلاش‌های شبانه‌روزی کادر فنی و ملی‌پوشان و حضور در اردوهای تدارکاتی مستمر باز می‌گردد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این اتفاق برای اولین بار در تاریخ ورزش کشور است چه برسد به رشته فوتسال. معتقدم بازیکنان بیش از حد انتظار در این مسابقات درخشیدند و امیدوار هستم در فینال هم بهترین نتیجه را بگیریم.

رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال همچنین گفت: کادر فنی تیم ملی، بازی‌های ژاپن را آنالیز کرده‌اند و امیدوار هستم تا در برابر این تیم پیروز شویم تا دومین مدال طلای کاروان ایران را به نام خود ثبت کنیم.

