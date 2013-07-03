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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۹:۴۷

بازی‌های آسیایی داخل سالن- کره‌جنوبی؛

رستگار: در هر سه وزن جودو مردان پیش بینی کسب مدال داریم

رستگار: در هر سه وزن جودو مردان پیش بینی کسب مدال داریم

رئیس فدراسیون جودوی ایران تاکید کرد تیم ایران در بخش کوراش شانس کسب مدال در هر سه وزن بازی های داخل سالن آسیا را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رستگار رئیس فدراسیون جودو ضمن بیان این مطلب گفت: فدراسیون جودو در رشته کوراش در بخش مردان 3 نماینده و در بخش زنان 2 نماینده دارد که جدای از پیش‌بینی کسب مدال در بخش مردان در بخش زنان هم برای کسب مدال ناامید نیستیم.

وی افزود: کوراش جایگاه خود را در میان دیگر رشته‌های رزمی پیدا کرده و حتی برخی کشورها فدراسیون مستقل کوراش دارند به همین دلیل باید به این رشته نگاه ویژه‌ای داشت و فدراسیون هم تاکنون از هر لحاظ برای کوراش هزینه کرده است. به همین دلیل است که کوارش ایران یکی از قطب‌های جهانی است.

رستگار در خاتمه ابراز داشت: مراسم قرعه‌کشی مسابقات کوراش فردا پنجشنبه برگزار می‌شود و 5 تماینده کوراش کشورمان در این رقابتها به مصاف حریفان می‌روند و جدای از بخش مردان حتی در قسمت بانوان هم انتظار داریم بچه‌ها بتواند بر روی سکو بروند و برای کشورمان مدال کسب کنند.

کد مطلب 2089030

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