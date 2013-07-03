رستگار: در هر سه وزن جودو مردان پیش بینی کسب مدال داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رستگار رئیس فدراسیون جودو ضمن بیان این مطلب گفت: فدراسیون جودو در رشته کوراش در بخش مردان 3 نماینده و در بخش زنان 2 نماینده دارد که جدای از پیشبینی کسب مدال در بخش مردان در بخش زنان هم برای کسب مدال ناامید نیستیم.
وی افزود: کوراش جایگاه خود را در میان دیگر رشتههای رزمی پیدا کرده و حتی برخی کشورها فدراسیون مستقل کوراش دارند به همین دلیل باید به این رشته نگاه ویژهای داشت و فدراسیون هم تاکنون از هر لحاظ برای کوراش هزینه کرده است. به همین دلیل است که کوارش ایران یکی از قطبهای جهانی است.
رستگار در خاتمه ابراز داشت: مراسم قرعهکشی مسابقات کوراش فردا پنجشنبه برگزار میشود و 5 تماینده کوراش کشورمان در این رقابتها به مصاف حریفان میروند و جدای از بخش مردان حتی در قسمت بانوان هم انتظار داریم بچهها بتواند بر روی سکو بروند و برای کشورمان مدال کسب کنند.
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