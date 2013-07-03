محسن مسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیتش در تیم ذوب آهن اظهار داشت: قرار شد ساعت 11 امروز چهارشنبه با مسئولان باشگاه صحبت کنم. من یکسال دیگر با ذوب آهن قرارداد دارم. اگر با باشگاه برای ادامه همکاری به توافق برسم که مشکلی نیست وگرنه امیدوارم بتوانم رضایتنامه‌ام را بگیرم.

وی افزود: از باشگاه درخواست‌هایی دارم و باشگاه هم قول داده آنها را انجام دهد. ذوب آهن باشگاه بزرگی است و من هم هرچه دارم از این تیم دارم ولی به هر حال باید شرایط خودم را در نظر بگیرم.

مهاجم ذوب آهن در خصوص انتقالش به تیم فوتبال استقلال و مذاکره آبی‌ها با او هم تاکید کرد: به خدا من نه با استقلال و نه با پرسپولیس صحبت نکرده‌ام. فعلا منتظرم ببینم چه می‌شود. لزومی ندارد در حالی که با ذوب آهن قرارداد دارم با این تیم‌ها صحبت کنم. اگر مشخص شد که در ذوب آهن نمی‌مانم آن وقت با تیم‌های مورد نظرم مذاکره می‌کنم.

مسلمان همچنین درباره انتخاب لوکا بوناچیچ به عنوان سرمربی ذوب آهن اظهار داشت: از آمار لوکا مشخص است که در ایران نتایج خوبی گرفته است. او مربی جوانگرایی است برای بازیکنان جوان اهمیت قائل است. البته خوشحالم که امسال سرمربی ذوب آهن زودتر مشخص شد. این مسئله کمک می‌کند تا این تیم بهتر نتیجه بگیرد.

وی در پایان در خصوص اینکه گفته می‌شود لوکا مربی سخت‌گیری است و بازیکنان ذوب آهن با انتخاب او مخالف بوده‌اند، گفت: به نظرم خوب است که لوکا سخت‌گیر است. اگر اینگونه نباشد که نمی‌تواند کار کند. همانطور که گفتم او کارنامه خوبی دارد و نشان داده که مربی توانایی است.

لوکا بوناچیچ روز سه شنبه به صورت رسمی از سوی باشگاه ذوب آهن به عنوان سرمربی این تیم معرفی شد.