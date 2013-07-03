خلیج فارس به یاد شهدای پرواز 655 گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز حادثه 12 تیرماه و کشته شدن 290 مسافر پرواز 655 هواپیمایی جمهوری اسلامی آبهای نیلگون خلیج فارس صبح چهارشنبه با حضور خانواده‌های شهدای این حادثه گلباران شد.

در این مراسم اقشار مختلف مردم و مسئولان هرمزگانی به همراه خانواده‌های شهدای این حادثه حضور داشتند که به یاد شهدای آن حادثه آب‌های نیلگون خلیج فارس گلباران شد.

ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان در این مراسم حادثه 12 تیر را دارای درس‌های فراوانی به جهانیان دانست و افزود: مهمترین پیام حضور همه ساله ملت ایران و گرامیداشت این حادثه اعلام کردن جنایتکار بودن عوامل این حادثه به جهانیان است.

وی ادامه داد: هر ساله ملت ایران این اقدام جنایتکارانه را به دنیا معرفی می‌کند تا ماهیت عوامل اصلی و پشت پرده این جریان مشخص شود.

استاندار هرمزگان افزود: تنها این حرکت و رفتار جنایتکارانه آمریکا می تواند گواه مستندی بر ادعاهای دروغین آنها باشد در حالیکه آمریکایی‌ها همواره ادعای دفاع از حقوق بشر و پرچمداری در این خصوص را داشته‌اند.

عزیزی خاطر نشان کرد: خود این جنایت بزرگ ادعای دروغین آمریکا را اثبات می کند و نشان می دهد که آنها تنها شعار حقوق بشر را سر می‌دهند اما رفتارهای ضد بشری دارند.

وی با اشاره به اهدای مدال افتخار به فرمانده ناو وینسنس عنوان کرد: بر پایه چه عقل و منطقی می توان به کسی که دستور کشتن 290 نفر را صادر کرده مدال افتخار داد و در واقع این مدال وحشی گری نظام سلطه است.

به گزارش مهر، در 12 تیرماه سال 1367 ، 290 مسافر پرواز 655 بندرعباس به مقصد دبی با اصابت دو موشک ناو جنگی وینسنس آمریکا در آبهای خلیج فارس به شهادت رسیدند. در این پرواز 66 کودک و 53 زن وهمچنین 39 نفر با ملیت های غیر ایرانی نیز حضور داشتند.