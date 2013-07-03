به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه دارای 26 قسمت 15 دقیقه‌ای است و فیلمنامه آن برگرفته از کتاب‌های آذریزدی است که توسط محمد جلائیان‌برومند نوشته شده است.

با توجه به اینکه حکایت‌ها و داستان‌های کهن کشور ما ریشه در فرهنگ و تمدن ایرانی داشته و همچنین کتاب‌های "قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب" دارای محتوای فرهنگی و تربیتی برای کودکان و نوجوانان است، از این رو 26 عنوان از فهرست‌های این مجموعه به صورت انیمیشن سه بعدی رایانه‌ای برای استفاده کودکان و نوجوانان تهیه و تولید شده است.

علیرضا رضاییان‌زاده مدیر تولید این پروژه در توضیحاتی به خبرنگار مهر گفت:‌ در تولید این مجموعه از حضور کاراکتری شبیه به زنده‌یاد مهدی آذریزدی استفاده شده تا علاوه بر زنده نگاه داشتن نام این استاد گرانقدر و تجلیل از شخصیت وی، برای پیشبرد قصه‌ها نیز به عنوان راوی استفاده شود.

وی افزود: به این صورت که این مجموعه از دو فضای رئال و فانتزی تشکیل شده و در فضای رئال کاراکتر آذر یزدی قصه را شروع می‌کند و مواقع حساس وارد فضای فانتزی قصه‌ها شده و آن را پیش می‌برد.

رضاییان‌زاده همچنین اشاره کرد: مجید محمدی کارگردان و سوپر وایزر بخش سه بعدی و مجتبی شایسته مقدم طراح، حمیدرضا حسنلو سرپرست مدلسازان و همچنین ابراهیم کریمی به عنوان سرپرست تیم انیماتورها در تولید و آماده سازی این مجموعه که بیش از دو سال به طول انجامید ما را همراهی کرده‌اند.

وی اظهار امیدواری کرد با توجه به بار فرهنگی قصه‌ها، این مجموعه مورد قبول بچه‌های خوب ایران زمین واقع شود. پخش انیمیشن "قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب" از فردا پنجشنبه 13 تیر ساعت 18:30 از شبکه پویا آغاز می‌شود.