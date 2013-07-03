نمايشگاه هاي ضيافت در خراسان شمالي برپا مي شود

حسین کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: نمايشگاه هاي طرح ضيافت ويژه تامين كالاهاي مورد نياز مردم در ماه مبارك رمضان از هفدهم تير ماه به مدت 10 روز با ظرفيت 200 غرفه در شهرستان هاي مختلف خراسان شمالي برپا مي شود.

وي اظهار داشت: در این نمایشگاه ها، مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نظير برنج، روغن، گوشت سفيد و قرمز، قند و شكر، و ... با تخفیف 20 الي 30 درصدی نسبت به بازار ارائه می شود.

اين مسئول اضافه كرد: در اين نمايشگاه ها بر اساس تصميم هاي اتخاذ شده، گوشت قرمز هر كيلوگرم با قيمت 16 هزار و 700 تومان، گوشت مرغ هر كيلوگرم پنج هزار و 100 تومان، قند شكسته هر كيلوگرم هزار و 750 تومان، شكر هر كيلوگرم هزار و 450 تومان، عدس و نخود هر كيلوگرم سه هزار و 300 تومان و ساير كالاهاي مورد نياز مردم نيز با قيمت مصوب عرضه خواهد شد.

وي با بيان اينكه برای برپایی این نمایشگاه ها هم اكنون 57 تن گوشت قرمز، 171 تن عدس، 114 تن نخود و 342 تن مرغ منجمد وارد استان و ذخیره شده است، افزود: هيچ مشكلي در زمينه تامين كالاهاي مورد نياز مردم وجود ندارد و برنامه ريزي ها براي تامين كالاهايي بيش از ميزان ذخيره شده نيز انجلام شده است.

كاظم زاده همچنين از اعطاي سبد كالايي وي‍ژه ماه مبارك رمضان به كارمندان و كاركنان دولت خبر داد و گفت: همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان سبد کالایی کارمندان دولت شامل 10 کیلوگرم برنج هندی، چهار و نیم کیلوگرم روغن، پنج کیلوگرم قند و شکر، گوشت قرمز و سفید و ... به ازاي هر نفر، به كارمندان تعلق مي گيرد.

وی گفت: علاوه بر برپايي نمايشگاه هاي ضيافت، فروش هاي فوق العاده در 200 واحد صنفي استان نيز برنامه ريزي شده و اقلام مورد نياز مردم در اين فروشگاه ها با تخفيف ويژه ارائه خواهد شد.

اين مسئول همچنين از نظارت ویژه بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي از غرفه های فروش فوق العاده و نمايشگاه هاي طرح ضيافت خبر داد و افزود: شعب ویژه رسیدگی به تخلفات اقتصادی در نمایشگاههای طرح ضیافت این استان استقرار می یابند و در زمان برگزاری نمایشگاه، بازرسان و ناظران رسمی و افتخاری این سازمان طرح تشدید بازرسی را اجرا مي كنند.

به گفته سرپرست معاونت توسعه تجارت داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در طرح تشديد بازرسي، تمركز بازرسی ها بر روی برخورد با تخلفاتی نظیر كم فروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب، احتكار و ... خواهد بود.