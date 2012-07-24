نمایشگاه ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان در کهگیلویه و بویراحمد دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین حیدرپور بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این نمایشگاه با هدف تامین و در دسترس قراردادن مواد غذایی ضروری با قیمت مناسب در این استان گشایش یافت.

وی بیان داشت: در این نمایشگاه کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز، مرغ، لبنیات، برنج، شیرینی، شکر، مواد بهداشتی و پوشاک با ۱۵ درصد تخفیف به مردم استان ارائه می شود.

حیدرپور عنوان کرد: کنترل و متعادل کردن سیستم عرضه و تقاضا، عرضه کالا از تولید به مصرف و حمایت از مصرف کنندگان در ماه مبارک رمضان از اهداف برگزاری این نمایشگاه هاست.

وی اظهار داشت: با توجه به افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در ماه مبارک رمضان و در راستای ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه، مدیریت بهینه و هدایت بازار و جلوگیری از هرگونه کمبود و افزایش غیر منطقی قیمت ها طرح نظارتی، در این نمایشگاه اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان افزود: کنترل و بازرسی مستمر بر اصناف در تمام طول سال و تشدید آن در ماه مبارک رمضان از عمده ترین برنامه های این اداره بر کنترل قیمت ها و ثبات بازار است.

