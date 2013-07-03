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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۲

عاقبت بخیر عنوان کرد:

احداث سد گوهر کوه موجب رونق کشاورزی در خاش می شود

احداث سد گوهر کوه موجب رونق کشاورزی در خاش می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: با احداث سد خاکی گوهر کوه اراضی سطح زیر کشت خاش افزایش یافته و موجب رونق کشاورزی و اشتغالزایی در این شهرستان خواهد شد.

احمد عاقبت بخیر در گفتگو با مهر با بیان اینکه احداث این سد در فاصله 65 کیلیومتری شهرستان خاش نقش بسزایی در تامین آب مورد کشاورزان و باغداران در این منطقه خواهد داشت افزود: دشت گوهركوه يكي از حاصلخيزترين دشت هاي استان است كه فعاليت هاي كشاورزي و باغداري در آن متکی به منابع آب زيرزميني است.

وی ادامه داد: با بهره برداري از این سد با توسعه و بهبود كشاورزي منطقه براي 2 هزار نفر در بخش كشاورزي و دامداري اشتغال ايجاد خواهد شد.

عاقبت بخیر با بیان اینکه عملیات اجرا و احداث این سد تا کنون  25.5 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است گفت: اين سد از نوع خاكي باهسته رسي و حجم مخزن 9ميليون  متر مكعب است که طول تاج آن یک هزار و 820 متر و با عرض 8 متر و ارتفاع20 متر از پي و با سر ريز بتني از نوع آزاد در حال احداث می باشد.

وی افزود: با احداث این سد علاوه بر مهار و ذخیره سازی سیلاب های بخش شرقی کوه تفتان سفره های زیر زمینی آب در دشت گوهرکوه نیز تغذیه خواهد شد.

کد مطلب 2089200

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