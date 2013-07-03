احداث سد گوهر کوه موجب رونق کشاورزی در خاش می شود

احمد عاقبت بخیر در گفتگو با مهر با بیان اینکه احداث این سد در فاصله 65 کیلیومتری شهرستان خاش نقش بسزایی در تامین آب مورد کشاورزان و باغداران در این منطقه خواهد داشت افزود: دشت گوهركوه يكي از حاصلخيزترين دشت هاي استان است كه فعاليت هاي كشاورزي و باغداري در آن متکی به منابع آب زيرزميني است.

وی ادامه داد: با بهره برداري از این سد با توسعه و بهبود كشاورزي منطقه براي 2 هزار نفر در بخش كشاورزي و دامداري اشتغال ايجاد خواهد شد.

عاقبت بخیر با بیان اینکه عملیات اجرا و احداث این سد تا کنون 25.5 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است گفت: اين سد از نوع خاكي باهسته رسي و حجم مخزن 9ميليون متر مكعب است که طول تاج آن یک هزار و 820 متر و با عرض 8 متر و ارتفاع20 متر از پي و با سر ريز بتني از نوع آزاد در حال احداث می باشد.

وی افزود: با احداث این سد علاوه بر مهار و ذخیره سازی سیلاب های بخش شرقی کوه تفتان سفره های زیر زمینی آب در دشت گوهرکوه نیز تغذیه خواهد شد.