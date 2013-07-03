پیکر آزاده جانباز فرمانده شهید اسبق پشتیبانی تیپ ۲۱ نزسا نیشابور تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دیروز سه‌شنبه، این فرمانده دوران دفاع مقدس بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از جانبازی و صدمات وارده دوران سخت اسارت در اردوگاه‌های رژیم بعث عراقی که در منزلش بستری بود به سوی یاران شهیدش پرکشید.

مراسم تشییع روز چهارشنبه از مسجد صاحب‌الزمانی(عج) در خیابان امام خمینی(ره) به سمت مسجد جامع در میان حزن و اندوه مردم همیشه در صحنه و همرزمان پاسدارش انجام و با مداحی غلامعلی عسگری و عباس عراقی و شعارهای تشییع کنندگان همراهی شد.

طبق وصیت شهید، حجت‌الاسلام سیدعلی موسوی‌فر امام جمعه فعلی تربت جام و امام جماعت سابق مسجد جامع نیشابور بر پیکر وی نماز اقامه کرد.

معاون رئیس سازمان استان و مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران نیشابور در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: شهید دهنوی در پانزدهم اسفندماه سال ۱۳۶۲ در عملیات خیبر در منطقه جزایر مجنون در سمت فرماندهی گردان عبداله(ع) از لشگر ۵ نصر نزسا به خاطر اصابت تیرهای مستقیم دشمن به چشم چپ و دست چپ مجروح شد.

موسی سلیمانی افزود: به دنبال پاتک دشمن و عقب‌نشینی نیروهای خودی، قامت رعنای فرمانده مذکور به‌همراه تعداد مجروحی دیگر بر روی زمین ماند و البته شدت جراحات و اطلاعات ناقص بعدی به‌گونه‌ای بود که تصور شد سرهنگ دهنوی به شهادت رسیده‌اند و لذا مراسم تشییع نمادین در نیشابور و مجالس ترحیم ایشان در مسجد امیرالمومنین(ع) این شهر برگزار شد.

وی با بیان اینکه اکنون نیز مجالس ترحیم شهید که عضو هیئت امنای مسجد امیر‌المؤمنین(ع) خیابان ۱۵ خرداد بود در محل این مسجد برگزار می‌شود.

سلیمانی بیان کرد: این جانباز 70 درصد به‌علت جراحات وارده چون تخلیه چشم چپ، صدمات وارده بر گوش و ترکش‌های زیاد بر نواحی مختلف بدن به‌خصوص جراحات وارده بر سر و نیز مشکلات اعصاب و روان ناشی از شکنجه‌های متاسفانه بسیار زیاد سفاکان بعثی و صدمات وارده از همین جراحات به شهادت رسید.

وی اضافه کرد: از شهید سه فرزند دختر و دو فرزند پسر به یادگار مانده است.