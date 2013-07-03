به گزارش خبرنگار مهر، اصغر فروتن که به صورت موقت در بازی‌های پلی‌آف لیگ برتر به عنوان جایگزین محسن کرباسچی، سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن انتخاب شده بود، در نشست خبری امروز مدیرعامل باشگاه،خسرو ابراهیمی و لوکا بوناچیچ سرمربی تیم فوتبال، به عنوان سرپرست رسمی این تیم اصفهانی معرفی شد.

همچنین نخستین جلسه تمرین تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان برای حضور در سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر، ساعت 18 دقیقه امروز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود که در این جلسه لوکا بوناچیچ به صورت رسمی به نفرات این تیم معرفی خواهد شد.

تیم ذوب‌آهن اصفهان به عنوان پانزدهمین تیم لیگ دوازدهم در دیدار پلی‌آف لیگ سیزدهم حضور داشت که در دو دیدار رفت و برگشت، با نتیجه 5 بر 3 پاس همدان را شکست داد و حضورش در سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر را قطعی کرد.