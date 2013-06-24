رمضانی، من را تهدید کرد/ نتیجه بازی باید درون زمین رقم بخورد

اصغر فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اتفاقات حاشیهای دیدار ذوبآهن اصفهان و پاس همدان، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بنده همیشه به مردم و مسئولان همدان احترام گذاشته و حتی در سالهای دور که نفرات مطرحی در تیمم بازی میکردند، آن تیم را برای حضور در جام الوند به همدان بردم و همیشه از مهمان نوازی مردم این با نیکی یاد میکردم.
وی با بیان اینکه تیم پاس وقتی به اصفهان آمد حتی زمین تمرین تیم را با هماهنگیهای انجام شده به آن ها دادیم، اضافه کرد: در نشست هماهنگی پیش از بازی اعلام شد به علت اینکه لباسهای دو تیم همرنگ است، تیم پاس باید پیراهن سومش را بپوشد. نماینده بازی هم به این موضوع تاکید داشت که باید به عنوان میزبان پیراهن اصلی خود را بر تن کنیم.
سرپرست تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان ادامه داد: رمضانی آن روز به من زنگ زد و گفت شما پیراهن سومتان را بپوشید و من به او گفتم خودم حاضرم برایتان لباس تهیه کنیم زیرا نمیتوانیم در بازی خانگی لباس سوم را بر تن کنیم بعد ایشان من را تهدید کرد و گفت در همدان بلدم با شما چکار کنم.
وی اضافه کرد من از آقای رمضانی به عنوان یکی از دوستانی که همیشه به او میبالیدم و در کنار عباس نواصرزاده به دوستی با آن ها افتخار میکردم، انتظار چنین برخوردی را نداشتم. ما همه نوع همکاری را با پاس همدان داشتیم و چنین برخوردهایی در شرایط فعلی صحیح نبود. بار دیگر تاکید میکنم اگر به غیر از قبول نکردن شرط پوشیدن پیراهن سوم ما کار دیگری علیه تیم پاس همدان انجام دادیم، آنها میتوانند اعلام کنند.
فروتن با تاکید بر اینکه در ورزش باید روح جوانمردی حاکم باشد و گرنه بیارزش میشود، یادآور شد: آنروزی که همدانیها به اصفهان آمدند، ما همه کار کردیم ولی امروز وقتی به آقای یثربی زنگ میزنم تا کارها را هماهنگ کنم، حتی تلفنم را هم جواب نمیدهند. من برای مسئولان و مردم همدان احترام قائلم اما انتظار نداشتم چنین برخوردی با من صورت گیرد.
وی در ادامه صحبتهایش تصریح کرد: این یک بازی است و فوتبال باید جوانمردانه و نتیجه آن باید درون زمین رقم بخورد. اینکه بخواهیم برای یک تیم حاشیه درست کنیم، از اصول و رسوم ورزش به دور است و اینکه خط و نشان بکشند منطقی نیست.
سرپرست تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان همچنین ادامه داد: در زمین، هر تیمی که بهتر بازی کند، مستحق پیروزی است. اگر آنها بردند مبارک پاس و مردم همدان باشد اما در اینصورت باید روح جوانمردی و فوتبال جوانمردانه رعایت شود.
وی با اشاره به اینکه پیام صادقیان به دلیل مسائل انظباطی و سینا عشوری به خاطر مصدومیت در این بازی حضور ندارند، خاطر نشان کرد: بازی سختی است اما انتخاب آقای یاوری و بنده که مرد روزهای سخت هستیم به همین دلیل بوده است. ذوبآهن تلاش میکند در زمین بازی حقش را گرفته و در لیگ برتر بماند.
فروتن در پایان گفت: در بازی رفت همانطور که آقای حسین عسگری اشاره کرد، گل پنجم ذوبآهن به اشتباه آفساید اعلام شد. اگر آن گل مردود نمیشد، کار تمام بود و آن پنالتی آخر بازی باعث نمیشد حساسیت مسابقه برگشت بیشتر شود. البته این مسئله جزو زیباییهای بازی است و ما تلاش میکنیم در بازی برگشت نتیجه لازم را کسب کنیم.
دیدار برگشت تیمهای فوتبال پاس همدان و ذوبآهن اصفهان در مرحله پلیآف لیگ برتر ساعت 17 روز چهارشنبه در ورزشگاه قدس همدان برگزار میشود.
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