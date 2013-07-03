اهمیت سیاسی افشاگریهای"اسنودن" برای پوتین/ اعتبار اوباما نابود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "لیلیا شوزوا" از کارشناسان علوم سیاسی معروف روسی در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر"، به بررسی انگیزه های پوتین از موضع گیریهایش دربرابر "ادوارد اسنودن"، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا پرداخته و اظهار داشت: پوتین زمانی که اظهار داشته است که کشور وی اقدامی انجام نخواهد داد تا مناسبات خود با آمریکا را بیش از این به خطر بیاندازد در اصل موضع خود را شفاف بیان کرده است.

وی افزود: البته مناسبات واشنگتن- مسکو به دلیل اختلاف نظرهای زیادی که با هم دارند بسیار سرد شده است و می تواند بدتر از این هم بشود. همزمان رئیس جمهوریهای این دو کشور مصلحت گرایانه عمل می کنند، مسائل زیادی بین آنها وجود دارد که باید حل شود. "اسنودن" عامل ایجاد جنگ سرد جدیدی نخواهد بود.

این کارشناس روسی در ادامه خاطر نشان کرد: پوتین به صورت جدی تصمیم به اعطای پناهندگی به اسنودن ندارد. این موضوعی است که آن را با توجه به عقل گرایی رئیس جمهوری روسیه می توان درک کرد. چینی ها نیز مطمئنا اطلاعاتی را که می خواستند از اسنودن گرفته و سپس وی را از هنک کنگ به مسکو فرستاده اند.

وی افزود: هر سازمان امنیتی دیگری هم می تواند این اطلاعات را از اسنودن به دست آورد. حالا دیگر کسی به افشاگر اطلاعاتی آمریکا نیاز ندارد. وی حالا به دردسری برای روسها تبدیل شده است. اسنودن تنها برای مسکو این استفاده را دارد که او را در قبال یک زندانی با آمریکا مبادله کند.

"شوزوا"، در ادامه خاطر نشان کرد: "اسنودن" برای پوتین مانند یک سیب زمینی داغ است. برای مسکو بهتر است که وی را در اسرع وقت از کشورش دور کند.

وی در پاسخ به این پرسش که اهمیت سیاسی "اسنودن" برای پوتین چیست گفت: اسنودن اعتبار رئیس جمهوری آمریکا را نابود کرد. اوباما با این افشاگریها اروپا را از دست داده است. این مسئله برای پوتین از منظر دیگری هم اهمیت دارد و آن این است که آمریکا که همواره خود را به عنوان الگوی تمدن لیبرال غربی می دید، دیگر مشروعیت دفاع از ارزشهای مربوطه را ندارد.

این کارشناس روسی همچنین تصریح کرد: به این ترتیب آمریکاییها با چنین اقدامی خود را بی اعتبار کرده اند. آنها دیگر نمی توانند از جنایت علیه حقوق بشر سخن گفته و انگشت اتهام خود را به سمت چین، روسیه و دیگر کشورها دراز کنند.

وی افزود: پوتین حالا خوشبخت است، غرب دیگر پایه و اساس انتقاد به روسیه را از دست داده است. اسنودن این خدمت را به پوتین کرده که نقش اوباما در دنیا را بی اهمیت کرده است.

این کارشناس روسی در ادامه گفت: این مسئله در عرصه سیاست داخلی هم برای پوتین مهم بود. بسیاری از نمایندگان پارلمانی، قانونی برای اینترنت مستقل که از نفوذ و آسیبهای خارجی ایمن باشد را درخواست کرده اند. افشاگریهای اسنودن به رهبری روسیه توجیه خوبی برای در پیش گرفتن چنین روندی را داده است.